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Власть
Сюжет: «Мекеним Кыргызстан»

Партия «Мекеним Кыргызстан» № 4: Агросектор — основа развития для регионов!

Помочь Баткенской и Джалал-Абадской областям стать достойным экономическим подспорьем страны намерены кандидаты от партии «Мекеним Кыргызстан». Дилшоджон Моминов — один из представителей политорганизации  поделился деталями.

— В Баткенской области займемся развитием пищевой и перерабатывающей промышленности, а также активизацией сельскохозяйственного производства, ориентированного на выращивание рапса, сои, ягод и фруктов, — рассказал он.

По словам кандидата, знаменитый баткенский урюк станет визитной карточкой региона и экспортным ориентиром.

— В Джалал-Абадской области будем развивать производство электроэнергии, электроники, добычи угля, других полезных ископаемых. Развитие агросектора, специализирующегося на производстве хлопка и переработке продуктов уникального природного феномена — дикорастущих лесов грецкого ореха, — заключил Моминов.

Партия «Мекеним Кыргызстан» также намерена развить рекреационную инфраструктуру в области  и сделать регион известным не только в своей стране, но и за рубежом.

Партия «Мекеним Кыргызстан» № 4 — партия каждого гражданина!

***

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политобъединения. Дата выхода 10.09.2020.
Ссылка: https://24.kg/vlast/164659/
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