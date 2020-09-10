Помочь Баткенской и Джалал-Абадской областям стать достойным экономическим подспорьем страны намерены кандидаты от партии «Мекеним Кыргызстан». Дилшоджон Моминов — один из представителей политорганизации — поделился деталями.

— В Баткенской области займемся развитием пищевой и перерабатывающей промышленности, а также активизацией сельскохозяйственного производства, ориентированного на выращивание рапса, сои, ягод и фруктов, — рассказал он.

По словам кандидата, знаменитый баткенский урюк станет визитной карточкой региона и экспортным ориентиром.

— В Джалал-Абадской области будем развивать производство электроэнергии, электроники, добычи угля, других полезных ископаемых. Развитие агросектора, специализирующегося на производстве хлопка и переработке продуктов уникального природного феномена — дикорастущих лесов грецкого ореха, — заключил Моминов.

Партия «Мекеним Кыргызстан» также намерена развить рекреационную инфраструктуру в области и сделать регион известным не только в своей стране, но и за рубежом.

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Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политобъединения. Дата выхода 10.09.2020.