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Власть
Сюжет: «Бир Бол»

Саитжан Эратов, «Бир Бол»: Мы придаем большое значение приграничным вопросам

Сегодня, 9 сентября, лидер и кандидаты от политической партии «Бир Бол» встретились с жителями села Согмент Баткенской области.

Кандидаты партии Абдисаит Керимбеков, Кумарбек Тешебаев, а также Саитжан Эратов представили программу партии «Бир Бол».

По словам эксперта по приграничным вопросам, полковника в отставке Саитжана Эратова, приграничные вопросы остаются нерешенными на протяжении 30 лет.

«Нам в управлении нужны профессиональные переговорщики и кадры, глубоко понимающие проблемы на границах. Также необходимо создать в приграничных районах свободные экономические зоны. Мы должны торговать, а не воевать!» — заключил Эратов.

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Оплачено из избирательного фонда политической партии «Бир Бол» уполномоченным представителем по финансовым вопросам Арзымбаевой Чынарой Кыясовной.
Ссылка: https://24.kg/vlast/164620/
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