Партия «Мекеним Кыргызстан» встретилась с представителями миссии ОБСЕ

Руководство избирательной кампании партии «Мекеним Кыргызстан» встретилось с представителями миссии ОБСЕ, которые будут следить за ходом выборов в стране.

Габриэла Скулова отметила, что в этот раз будет гораздо меньше наблюдателей, чем обычно, это связано с пандемией коронавируса. Также она добавила, что наблюдение пройдет в формате ограниченной миссии, в нее будут входить только долгосрочные наблюдатели, которые уже разъехались по регионам, чтобы следить за ведением агитации, в том числе и за публикациями СМИ. Наблюдения за голосованием, подсчетом или подведением результатов не будет. В свою очередь кандидаты от партии «Мекеним Кыргызстан» проинформировали, что политическое объединение участвует в выборах в строгом соответствии с действующим законодательством.

Председатель партии Мирлан Бакиров отметил, что «Мекеним Кыргызстан» всегда выступала за проведение честных выборов: «Мы за демократические выборы, мы за прозрачность, мы за законность. Начиная с проведения съезда, мы всегда призываем наших оппонентов бороться открыто, прозрачно, не использовать грязные технологии, мы против подкупа, мы против административного ресурса. У нас в законодательстве все четко прописано».

***

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политорганизации. Дата выхода 09.09.2020.