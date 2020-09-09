Партия «Мекеним Кыргызстан» встретилась с жителями Ноокатского района

Встреча кандидатов от партии «Мекеним Кыргызстан» с избирателями началась в селе первого премьер-министра Насирдина Исанова, великого сына КР в Ноокатском районе. Члены политорганизации во главе с общественным и политическим деятелем, спикером пятого созыва Ахматбеком Келдибековым начали агитацию с благословения сельских старейшин.

«Дай Бог им возможность реализовать свои планы. Самое главное — дай Бог здоровья тем, кто проголосовал за партию «Мекеним Кыргызстан», — благословили кандидатов аксакалы района.

Кандидат в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан» Ахматбек Келдибеков подчеркнул, что место выбрано не случайно — это пример для того, чтобы пойти по стопам великих личностей, оставивших свой след в истории, передать их имена будущим поколениям.

«Насирдин Исанов — человек, сыгравший важную роль в становлении кыргызского государства. Сейчас мы находимся в его родном селе, одного из видных сыновей кыргызского народа, внесшего большой вклад в становление кыргызского государства. Думаю, 4 октября мы победим», — отметил он.

Мария Исанова, дочь первого премьер-министра Насирдина Исанова, — одна из многих профессионалов, присоединившихся к партии «Мекеним Кыргызстан». Дочь великого человека пообещала пойти по стопам отца и делать добро для его народа.

«Отец вырос здесь, среди этих гор, и, конечно же, основной целью является завершить дело, начатое моим отцом. Поэтому закончить то, что он не смог завершить, — наша обязанность. Если депутат примет правильный закон, то по всей стране будут вода и дороги. Поэтому я пришла в это политобъединение с надеждой, что закончу дела, начатые отцом, и начну с отцовской земли», — заметила кандидат в депутаты от «Мекеним» Кыргызстана» Мария Исанова.

Приехавшие на встречу сельчане тепло приветствовали партию «Мекеним Кыргызстан» и поддержали их цели и планы.

Общественно-политический деятель Назира Нарматова рассказала о подготовке к предстоящим выборам.

«У народа хороший настрой, мекенимовцы рассказали народу о программе, целях, будущих позициях политорганизации. Если будет оказана поддержка «Мекеним Кыргызстану», то вместе мы сможем добиться хороших результатов и поднять регионы», — заявила она.

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Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политобъединения. Дата выхода 09.09.2020.