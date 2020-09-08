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Власть
Сюжет: «Мекеним Кыргызстан»

Команда партии «Мекеним Кыргызстан» — никакого популизма, только реальные дела

Никакого популизма, только реальные дела. Такие характеристики можно дать программе партии «Мекеним Кыргызстан». В ней учтены злободневные проблемы общества и представлены варианты их решений. Программа «ДА!» партии «Мекеним Кыргызстан» — это пакет реальных проектов по многим направлениям жизнедеятельности страны.

Мы все хотим, чтобы Кыргызстан начал меняться. Мы хотим перемен и перспектив. Что для этого нужно? Не так уж и много — прийти на выборы и проголосовать за команду сильных управленцев, профессионалов, патриотов. За команду «Мекеним Кыргызстан».

Кылыч Исамамбетов, кандидат в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан»

Выбор — это всегда сложно. Но не в этот раз. Потому что, несмотря на внушительный список участников гонки, альтернативы партии «Мекеним Кыргызстан» нет. Чего люди сегодня хотят от власти, от политиков? Чтобы они были компетентными, с определенным уровнем, чтобы за них не было стыдно, чтобы они знали, что и как нужно делать. Люди хотят, чтобы партия была командой, а не одиночками, искусственно собранными под каким-то партийным флагом только под выборы. Если проанализировать, то объективно только партия «Мекеним Кыргызстан» отвечает всем этим требованиям.

Ибрагим Жунусов, кандидат в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан»

Сейчас Кыргызстан переживает экзистенциальный кризис. Кто мы, что мы, с кем нам по пути. Это важные вопросы. Партия «Мекеним Кыргызстан» — это партия думающих людей. Страна сегодня остро нуждается именно в таких. Поэтому я — с «Мекеним Кыргызстан».

Канатбек Азиз, кандидат в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан»

Я считаю, что само время выбрало нас. Мир стремительно меняется. Просто со скоростью звука. Кто не будет успевать, может навсегда остаться в отстающих. Кыргызстан должен двигаться сейчас очень быстро. Только профессионалы могут обеспечить этот темп. Парламент — один из важнейших органов государственной власти. Там должны быть профессионалы, компетентные, состоявшиеся люди, а не плохо образованные «чимкирики». Если шагать в ногу со временем, то альтернативы нет — только партия «Мекеним Кыргызстан».

Эльнура Алканова, кандидат в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан»

Стране нужны сильные политики. Партия «Мекеним Кыргызстан» — это партия сильных людей. «Мекеним Кыргызстан» — партия созидателей, и это меня очень привлекает. Партия «Мекеним Кыргызстан» готова не только к ответственности, партия точно знает, что и как нужно строить.

Улан Садалиев, кандидат в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан»

Настоящий мужчина должен в своей жизни сделать три вещи: построить дом, посадить сад и вырастить сына. Я бы добавил, что настоящий мужчина должен еще найти правильную команду (смеется, улыбается), свою команду, чтобы вместе служить родине. Я такую команду нашел! Команда настоящих патриотов — партия «Мекеним Кыргызстан».

Мирлан Бакиров, кандидат в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан»

Один из законов Вселенной — это закон обмена энергией. Один из главных принципов этого закона — во всем должен сохраняться баланс. Партия «Мекеним Кыргызстан» — это оптимальный баланс зрелости и молодости, новых знаний и опыта. Значит, сама Вселенная за нас и с нами (улыбается).

Мекеним Кыргызстан — партия каждого кыргызстанца. Скажи «да» новому Кыргызстану! Скажи «да!» команде партии Мекеним Кыргызстан!

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Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политорганизации. Дата выхода 08.09.2020.
Ссылка: https://24.kg/vlast/164404/
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