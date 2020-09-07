12:18
USD 78.73
EUR 93.37
RUB 1.05
Власть
Сюжет: «Мекеним Кыргызстан»

«Мекеним Кыргызстан» — новые национальные проекты в сельском хозяйстве

Кыргызстан — это аграрная страна. Более 60 процентов населения трудится именно в этом секторе экономики. Для повышения потенциала нашего сельского хозяйства, в том числе и экспортного, партия «Мекеним Кыргызстан» предлагает сделать акцент на развитии садоводства.

Эрлист Акунбеков, кандидат от партии «Мекеним Кыргызстан», считает, что продажа плодов многолетних садовых культур является рентабельным бизнесом.

«Нам следует развивать это направление, — говорит кандидат. — Например, Молдова раньше закупала грецкие орехи в Кыргызстане. Сейчас там созданы ореховые плантации площадью более 15 тысяч гектаров, и только от продажи орехов Молдова теперь получает ежегодную прибыль в размере 100 миллионов евро».

Партия «Мекеним Кыргызстан» предлагает создать в стране сельскохозяйственные организации, которые будут специализироваться на яблоневых, черешневых, абрикосовых и других садах интенсивного типа. Они высокоурожайны, а потому наиболее рентабельны.

Партия «Мекеним Кыргызстан» выступает с инициативой национального проекта «Сады Кыргызстана».

***

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политорганизации. Дата выхода 07.09.2020.
Ссылка: https://24.kg/vlast/164288/
просмотров: 348
Версия для печати
Материалы по теме
Команда партии «Мекеним Кыргызстан». Почему они?
Партия «Мекеним Кыргызстан» — создадим рабочие места!
Партия «Мекеним Кыргызстан» — сократим армию чиновников!
Партия «Мекеним Кыргызстан». Татьяна Кузнецова — ударим образованием по бедности
Партия «Мекеним Кыргызстан» — стране нужны новые больницы!
Искендер Матраимов: Партия «Мекеним Кыргызстан» — стратегический курс на ЕАЭС
«Мекеним Кыргызстан» партиясы — ООБА!
Партия «Мекеним Кыргызстан»: Сократим число депутатов в два раза!
Мирлан Бакиров: Кыргызстан удивит мир экономическим рывком
«Мекеним Кыргызстан»: Парламенттин депутаттарынын санын эки эсе кыскартуу керек
Популярные новости
Мирлан Жеенчороев, &laquo;Республика&raquo;: Мы&nbsp;ликвидируем должность президента! Мирлан Жеенчороев, «Республика»: Мы ликвидируем должность президента!
Выборы-2020. Адахан Мадумаров будет судиться с&nbsp;ЦИК Выборы-2020. Адахан Мадумаров будет судиться с ЦИК
Выборы-2020. Друг Бакиева, Мелис байке и&nbsp;безработные. Кто в&nbsp;списке &laquo;Замандаша&raquo; Выборы-2020. Друг Бакиева, Мелис байке и безработные. Кто в списке «Замандаша»
Из-за прихоти чиновников Атамбаева в&nbsp;правовой засаде оказался весь Кыргызстан Из-за прихоти чиновников Атамбаева в правовой засаде оказался весь Кыргызстан
Бизнес
Акция продолжается! Грандиозные скидки на&nbsp;красивые номера MegaCom Акция продолжается! Грандиозные скидки на красивые номера MegaCom
Преимущества кобрендинговых карт Dos Credobank Преимущества кобрендинговых карт Dos Credobank
Учимся вместе! Подключай новый тариф для студентов от&nbsp;О! Учимся вместе! Подключай новый тариф для студентов от О!
РКФР пять лет: тысячи проектов, десятки тысяч рабочих мест РКФР пять лет: тысячи проектов, десятки тысяч рабочих мест
7 сентября, понедельник
12:09
Пункт пропуска «Каркыра» на госгранице с Казахстаном возобновил работу Пункт пропуска «Каркыра» на госгранице с Казахстаном во...
12:06
Минздрав утвердил четвертый протокол по лечению COVID-19
12:04
Выборы-2020. МВД решило закрыть все оружейные магазины в Кыргызстане
12:01
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 27,1 миллиона человек
11:57
Арендаторы фудкортов обратились к властям с просьбой разрешить им работать