Кыргызстан — это аграрная страна. Более 60 процентов населения трудится именно в этом секторе экономики. Для повышения потенциала нашего сельского хозяйства, в том числе и экспортного, партия «Мекеним Кыргызстан» предлагает сделать акцент на развитии садоводства.

Эрлист Акунбеков, кандидат от партии «Мекеним Кыргызстан», считает, что продажа плодов многолетних садовых культур является рентабельным бизнесом.

«Нам следует развивать это направление, — говорит кандидат. — Например, Молдова раньше закупала грецкие орехи в Кыргызстане. Сейчас там созданы ореховые плантации площадью более 15 тысяч гектаров, и только от продажи орехов Молдова теперь получает ежегодную прибыль в размере 100 миллионов евро».

Партия «Мекеним Кыргызстан» предлагает создать в стране сельскохозяйственные организации, которые будут специализироваться на яблоневых, черешневых, абрикосовых и других садах интенсивного типа. Они высокоурожайны, а потому наиболее рентабельны.

Партия «Мекеним Кыргызстан» выступает с инициативой национального проекта «Сады Кыргызстана».

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Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политорганизации. Дата выхода 07.09.2020.