Президент надеется, что в ЖК придет много партий, которые смогут дебатировать

«Хотел бы еще раз подчеркнуть: никто из тех, кто хочет использовать выборы для раскачивания ситуации в стране с целью набрать политические очки, не останется без внимания», — заявил президент Сооронбай Жээнбеков в интервью радиостанции «Биринчи радио».

По его словам, часто говорят о том, что чистые выборы являются одним из главных условий развития республики.

Глава государства уверен, что это основное условие развития и будущего страны.

Я, как президент Кыргызстана, выполняю и буду выполнять свой долг по проведению прозрачных выборов. Сооронбай Жээнбеков

Президент отметил, что до голосования оперативно были внесены необходимые изменения в законодательство. Ведь он сам еще два года назад говорил о необходимости устранения пробелов в законодательстве с тем, чтобы за год до выборов всем были известны правила выборного процесса. Чтобы все знали, как будет проходить голосование, какими будут требования закона.

Была создана специальная рабочая группа, в которую вошли представители аппарата главы государства, правительства, депутаты Жогорку Кенеша, гражданского общества. Она и разработала необходимые изменения в законы. Позже они были приняты парламентом.

Мы разъяснили законодательные нормы всем тем, кто хочет участвовать в выборах. Для них не было никаких юридических неожиданностей, сюрпризов. Сооронбай Жээнбеков

Парламент снизил предыдущее требование по 9-процентному порогу до 7 процентов. Президент поддержал это решение и подписал соответствующий закон. Он убежден, что это создаст предпосылки для прохождения в ЖК большего количества политических партий, чтобы там было больше политических сил, больше дебатов при принятии важных решений, которые будут способствовать развитию государства.

«Словом, сейчас правила голосования известны всем политическим силам, политическим организациям, каждому гражданину КР, желающему участвовать в выборах. С нашей стороны было сделано все для этой цели. Кроме того, 30 июня на заседании Жогорку Кенеша я официально заявил о своей готовности во благо развития страны взаимодействовать с теми партиями, которые придут в парламент», — напомнил Сооронбай Жээнбеков.

Вчера на заседании Совета безопасности перед правоохранительными органами была поставлена конкретная задача — все должны быть равны перед законом. Должно быть равное отношение ко всем нарушителям требований законодательства.

«Разумеется, понимаю озабоченность общественности и некоторых политических сил. Проинформирован обо всех проблемах, которые поднимаются в обществе. В том числе аппарат президента сообщает мне обо всех актуальных вопросах. Мы уже сталкивались с этим, дважды пережили народные волнения. Поэтому в обществе высказываются различные опасения, к тому же немало различных разговоров. Есть и сомневающиеся в том, что голосование пройдет открыто и справедливо», — рассказал глава КР.

При этом он заявил: людей пытаются убедить в том, что выборы не будут чистыми. Уже есть те, кто призывает граждан быть готовыми выйти на улицы, утверждая, что голосование не будет справедливым.

«Мы все это видим. Но я хочу еще раз повторить: с моей стороны и со стороны моего аппарата будет равное отношение ко всем. Ко всем госорганам будут одинаковые требования. Мы создадим условия для всех, кто хочет прийти и проголосовать. Однако я должен открыто сказать, что есть те, кто по старой привычке хочет воспользоваться выборами для раскачивания политической ситуации в республике. О том, что в отношении таких сил будут приняты все необходимые упреждающие меры, говорилось и на заседании Совбеза. Это четко было отражено также и в принятом решении и должно послужить предупреждающим звонком для всех сторон, вовлеченных в избирательный процесс», — добавил Сооронбай Жээнбеков.