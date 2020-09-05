Накануне, 4 сентября, в штабе партии «Кыргызстан» состоялась церемония открытия агитационной кампании. Лидер политобъединения Канатбек Исаев презентовал предвыборную программу партии и обратился с речью к однопартийцам.

«Дорогие единомышленники! Все испытания, через которые мы прошли, доказали сплоченность рядов нашей политорганизации. Наша партия доказала, что закон превыше всего. И этому вектору мы должны следовать, начиная агитационную работу. Все действия должны быть выдержаны в правовом поле. Нельзя исключать тот факт, что, возможно, будут провокации со стороны политических оппонентов. Будет подаваться различная информация, компрометирующая нашу партию. Но мы должны стойко держаться намеченных целей и не отвечать на нападки противника», — сказал он.

Канатбек Исаев выразил соболезнования всем, кто в период вспышки коронавируса в стране потерял близких людей. Он также отметил, что программа политобъединения предполагает пути выхода республики из коронавирусного кризиса.

«Наш народ практически сам преодолел эту страшную болезнь. Но перед нами все еще стоит призрак пандемии, с которой нам вместе предстоит справиться. Эта страшная болезнь забрала не только наших близких, но и обнажила ряд проблем, решение которых мы оставляли на потом. Пришло время полностью изменить подход к финансированию систем здравоохранения, образования, государственного управления, так как он оказался неэффективным. Мы предлагаем действенные меры, с помощью которых возможно перестроить указанные системы за короткое время. Об этом подробно сказано в программе нашей партии», — подчеркнул глава политорганизации.

По его словам, «Кыргызстан» идет на выборы, чтобы решить насущные проблемы народа и тем самым добиться изменений к лучшему.

«Мы стремимся к тому, чтобы достичь программных целей и отчитаться перед избирателями за каждое реализованное мероприятие. Мы хотим, чтобы пропасть, которая образовалась между простым народом и государственной властью, была преодолена. Поэтому мы взяли курс на обеспечение благосостояния каждого гражданина, ведь прежде всего это благосостояние страны. В первую очередь мы хотим провести работу над ошибками, к сожалению, допущенными нами при работе в предыдущем созыве. И все это будет в рамках мировой тенденции к цифровизации государства», — заметил Канатбек Исаев.

Он добавил, что начало предвыборной кампании — это шаг к победе партии «Кыргызстан».

«Дорогие сопартийцы! Я призываю вас объединиться, чтобы провести предвыборную работу со всей ответственностью, и помнить, что наша цель — не только пройти в парламент, но и сделать все, чтобы наши граждане были уверены в том, что мы построим развитое и процветающее государство», — заключил лидер политорганизации.

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Заказчик: политическая партия «Кыргызстан». Оплачено из избирательного фонда политобъединения уполномоченным по финансовым вопросам Шамшидин уулу Разаком (свид. № 94 от 06.08.2020 г.).