Партия «Кыргызстан» представляет первую двадцатку избирательного списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша.
- Исаев Канатбек Кедейканович
- Мамытов Талант Турдумаматович
- Алимбеков Нурбек Каарыевич
- Кулматова Наталья Анатольевна
- Турсунбаев Азизбек Атакозуевич
- Чойбеков Руслан Нуркалиевич
- Джумабеков Дастанбек Артисбекович
- Султанбекова Чолпон Аалыевна
- Абдыкеримов Шаршенбек Шайлообекович
- Толонов Данияр Эрмекович
- Иминов Ахрор Хикматиллаевич
- Байтерекова Майрамкул Анарбековна
- Айдаров Салайдин Абдираевич
- Исмаилов Алтынбек Бердибекович
- Масабиров Таалайбек Айтмаматович
- Долоталиева Дамира Темирбековна
- Асанов Макен Тойчубекович
- Сулайманов Нурлан Чолпонбаевич
- Малабаев Аргынбек Джумабекович
- Ибраимова Атыркул
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