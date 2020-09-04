14:11
USD 78.69
EUR 93.10
RUB 1.04
Власть
Сюжет: Партия «Кыргызстан»

Партия «Кыргызстан» представляет первую двадцатку избирательного списка

Партия «Кыргызстан» представляет первую двадцатку избирательного списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша. 

  1. Исаев Канатбек Кедейканович
  2. Мамытов Талант Турдумаматович
  3. Алимбеков Нурбек Каарыевич
  4. Кулматова Наталья Анатольевна
  5. Турсунбаев Азизбек Атакозуевич
  6. Чойбеков Руслан Нуркалиевич
  7. Джумабеков Дастанбек Артисбекович
  8. Султанбекова Чолпон Аалыевна
  9. Абдыкеримов Шаршенбек Шайлообекович
  10. Толонов Данияр Эрмекович
  11. Иминов Ахрор Хикматиллаевич
  12. Байтерекова Майрамкул Анарбековна
  13. Айдаров Салайдин Абдираевич
  14. Исмаилов Алтынбек Бердибекович
  15. Масабиров Таалайбек Айтмаматович
  16. Долоталиева Дамира Темирбековна
  17. Асанов Макен Тойчубекович
  18. Сулайманов Нурлан Чолпонбаевич
  19. Малабаев Аргынбек Джумабекович
  20. Ибраимова Атыркул

***

Заказчик: ПП «Кыргызстан». Оплачено из избирательного фонда политической партии «Кыргызстан» уполномоченным представителем по финансовым вопросам Шамшидин уулу Разаком (свид. № 94, от 06.08.2020 г.).
Ссылка: https://24.kg/vlast/164105/
просмотров: 679
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2020. ЦИК и партии подписали меморандум о честной предвыборной борьбе
«Биримдик» вышел на старт: Если победит наша партия, значит, победит вся страна
Что формирует мнение кыргызстанцев о партиях и кандидатах (итоги соцопроса)
Баннеры, реклама, растяжки. Как поменялись улицы Бишкека с началом агитации
«Мекеним Кыргызстан» призывает партии к честным выборам
Выборы-2020. Большая часть кыргызстанцев не определилась, за кого голосовать
«Биримдик» дала официальный старт агиткампании
«Мекеним Кыргызстан» — партия каждого кыргызстанца!
Партия «Мекеним Кыргызстан»: Победа за нами! С нами народ!
До 15 сентября разработают план, как не допустить заражения COVID-19 на выборах
Популярные новости
Выборы-2020. Грубиян, жены, Тазабек Икрамов. Кто еще в&nbsp;списке &laquo;Кыргызстана&raquo; Выборы-2020. Грубиян, жены, Тазабек Икрамов. Кто еще в списке «Кыргызстана»
Из-за прихоти чиновников Атамбаева в&nbsp;правовой засаде оказался весь Кыргызстан Из-за прихоти чиновников Атамбаева в правовой засаде оказался весь Кыргызстан
Сооронбай Жээнбеков позвонил Владимиру Путину. О&nbsp;чем говорили президенты Сооронбай Жээнбеков позвонил Владимиру Путину. О чем говорили президенты
Выборы-2020. Партия &laquo;Бутун Кыргызстан&raquo; снята с&nbsp;гонки Выборы-2020. Партия «Бутун Кыргызстан» снята с гонки
Бизнес
РКФР пять лет: тысячи проектов, десятки тысяч рабочих мест РКФР пять лет: тысячи проектов, десятки тысяч рабочих мест
Телевидение для всей семьи от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Телевидение для всей семьи от 50 сомов в месяц
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo;: бесплатный доступ к&nbsp;обучающим материалам каждому школьнику! «Мой О!»: бесплатный доступ к обучающим материалам каждому школьнику!
Народное чудо Народное чудо
4 сентября, пятница
14:05
25 ученых потерял Кыргызстан во время пандемии 25 ученых потерял Кыргызстан во время пандемии
14:00
Выборы-2020. Кто из кандидатов привлекался к уголовной ответственности
13:51
Пандемия COVID-19. В России выявлены мошенники, обещавшие возвращение в КР
13:46
Выборы-2020. ЦИК и партии подписали меморандум о честной предвыборной борьбе
13:38
«Биримдик» вышел на старт: Если победит наша партия, значит, победит вся страна