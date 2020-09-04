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Власть
Сюжет: Партия "Кыргызстан"

Партия «Кыргызстан»: Поехали!

Дорогие кыргызстанцы! Уважаемые соотечественники!

В нашей стране 4 октября состоятся выборы депутатов Жогорку Кенеша VII созыва. В этот день вы сможете изменить ход истории республики, избрав в парламент людей, достойных представлять интересы народа, радеющих за Кыргызстан и не ставящих личные интересы выше государственных! Для этого необходимо ознакомиться с программами партий, изучить предлагаемые ими изменения и пути решения имеющихся проблем, а главное — быть честным перед собой и не продавать свой голос за тех, кто хочет прийти к власти, используя административный ресурс и деньги.

Народ Кыргызстана обладает безграничным потенциалом для развития, но нельзя забывать, что за все годы независимости Кыргызстан принимал более 2 тысяч государственных программ и планов мероприятий, и все эти программы реализовывались не в полной мере, некоторые пункты были абсурдны, другие неисполнимы, третьи просто списаны у других государств и не подходили для нашей страны.

Пришло время заново переосмыслить путь, пройденный страной за последние годы. Развитие требует проведения работы над ошибками. Только так можно двигаться вперед, гордо смотря в будущее.

Дорогие кыргызстанцы! Уважаемые соотечественники!

Команда партии «Кыргызстан» состоит из целого ряда видных представителей реального сектора экономики, крупных производственников, предпринимателей всех уровней, которые знают, как создаются рабочие места и как функционирует социально-ответственный бизнес, что становится особо важно в свете эпидемии COVID-19 и сопутствующего экономического кризиса.

Мы хотим развивать сильное и стабильное государство, основанное на благополучии каждого гражданина! Благополучие народа — благополучие всего государства! Развитие страны невозможно без консолидации общества. Общие цели и благо народа должны быть основной ценностью. Настало время всем вместе сделать шаг вперед, уже созрел общественный запрос к прорыву и движению во всех направлениях!

Нам нужна ваша поддержка и мандат доверия для активных реформ, вывода страны из кризиса и реализации стратегического курса, направленного на укрепление суверенитета и стабильности Кыргызстана.

Партия «Кыргызстан» сделает все возможное, чтобы вы не разочаровались в нас, своих избранниках. Мы вместе начнем новую историю становления государства и сделаем нашу жизнь лучше и достойнее!

С уважением политическая партия «Кыргызстан».

Оплачено из избирательного фонда партии «Кыргызстан» уполномоченным по финансовым вопросам

Шамшидин уулу Разаком.
Ссылка: https://24.kg/vlast/164056/
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