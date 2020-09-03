Выборы-2020. ЦИК зарегистрировала списки 15 партий, в том числе «Кыргызстана»

ЦИК зарегистрировала списки еще 11 партий, в том числе «Кыргызстана». Решение принято на заседании Центризбиркома.

Зарегистрированы списки партий «Мекен Ынтымагы», «Мекенчил», «Ыйман Нуру», «Чон Казат», «Реформа», «Республика», «Социал-демократы», «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Ордо», «Кыргызстан».

Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова уточнила, что регистрация «Кыргызстана» продиктована наличием судебного решения.

Накануне ЦИК утвердила списки еще четырех партий: «Ата Мекена», «Бир Бола», «Замандаша» и Партии ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов.

В повестке дня также был пункт о списке кандидатов от партии «Актив», которая сдала в срок необходимые для регистрации документы, но не внесла избирательный залог.

Сегодня последний день, когда ЦИК должна объявить, какие партии войдут в избирательный бюллетень. 4 сентября начинается агитация. Она заканчивается в день тишины — 3 октября.

В день тишины пройдет голосование вне помещений.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.