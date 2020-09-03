21:24
USD 78.26
EUR 92.79
RUB 1.06
Власть

Выборы-2020. ЦИК зарегистрировала списки 15 партий, в том числе «Кыргызстана»

ЦИК зарегистрировала списки еще 11 партий, в том числе «Кыргызстана». Решение принято на заседании Центризбиркома.

Зарегистрированы списки партий «Мекен Ынтымагы», «Мекенчил», «Ыйман Нуру», «Чон Казат», «Реформа», «Республика», «Социал-демократы», «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Ордо», «Кыргызстан».

Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова уточнила, что регистрация «Кыргызстана» продиктована наличием судебного решения.

Накануне ЦИК утвердила списки еще четырех партий: «Ата Мекена», «Бир Бола», «Замандаша» и Партии ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов.

В повестке дня также был пункт о списке кандидатов от партии «Актив», которая сдала в срок необходимые для регистрации документы, но не внесла избирательный залог.

Сегодня последний день, когда ЦИК должна объявить, какие партии войдут в избирательный бюллетень. 4 сентября начинается агитация. Она заканчивается в день тишины — 3 октября.

В день тишины пройдет голосование вне помещений.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/vlast/164040/
просмотров: 645
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2020. Партия «Бутун Кыргызстан» снята с гонки
В Кыргызстане открыли штабы по подготовке прокуроров к выборам
Правительство обязало ГРС оперативно сообщать о фактах массовой прописки
12 процентов избирателей не прошли биометрию. Время есть только до 19 сентября
В Жогорку Кенеше появились семь новых депутатов
Выборы-2020. В России откроют 11 избирательных участков для кыргызстанцев
Выборы-2020. Сколько денег собрали и потратили политические партии
Выборы-2020. Рецепты блюд и детские фото. Что еще в соцсетях публикуют кандидаты
Нужно уметь проигрывать. Президент о митингах сторонников партий
Сооронбай Жээнбеков: Никому не позволено разделять народ ради своих амбиций
Популярные новости
Выборы-2020. Брат президента, поклонница Атамбаева. Кто еще в&nbsp;списке &laquo;Биримдик&raquo; Выборы-2020. Брат президента, поклонница Атамбаева. Кто еще в списке «Биримдик»
Выборы-2020. Грубиян, жены, Тазабек Икрамов. Кто еще в&nbsp;списке &laquo;Кыргызстана&raquo; Выборы-2020. Грубиян, жены, Тазабек Икрамов. Кто еще в списке «Кыргызстана»
Из-за прихоти чиновников Атамбаева в&nbsp;правовой засаде оказался весь Кыргызстан Из-за прихоти чиновников Атамбаева в правовой засаде оказался весь Кыргызстан
Сооронбай Жээнбеков позвонил Владимиру Путину. О&nbsp;чем говорили президенты Сооронбай Жээнбеков позвонил Владимиру Путину. О чем говорили президенты
Бизнес
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo;: бесплатный доступ к&nbsp;обучающим материалам каждому школьнику! «Мой О!»: бесплатный доступ к обучающим материалам каждому школьнику!
Народное чудо Народное чудо
Рекомендации РПО РМТР по&nbsp;правильной настройке ТВ-сигнала Рекомендации РПО РМТР по правильной настройке ТВ-сигнала
Гарантированные подарки при покупке смартфонов Honor в&nbsp;O!Store Гарантированные подарки при покупке смартфонов Honor в O!Store
3 сентября, четверг
21:23
Дистанционное обучение. Минобразования открыло номера горячей линии Дистанционное обучение. Минобразования открыло номера г...
21:19
Выборы-2020. Партия «Бутун Кыргызстан» снята с гонки
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 сентября: днем без осадков
20:46
«Северэлектро» проложило кабель, но не восстановило потом тротуары во дворе
20:35
Выборы-2020. ЦИК зарегистрировала списки 15 партий, в том числе «Кыргызстана»