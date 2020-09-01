Кубатбек Боронов: В школах должны соблюдаться все санитарные правила

«В школах должны неукоснительно соблюдаться санитарные правила», — заявил премьер-министр Кубатбек Боронов на заседании Республиканского оперативного штаба.

Напомним, в связи с пандемией COVID-19 в начале учебного года только первоклассники будут обучаться в обычном режиме, посещая школу. Глава правительства поздравил школьников с началом нового учебного года и Днем знаний, пожелав им больших успехов в учебе.

«В новом учебном году перед школьниками, родителями и учителями стоят новые вызовы, связанные с переходом на дистанционное обучение в связи с коронавирусной инфекцией. Пандемия внесла коррективы во все сферы жизни, в том числе и в процесс обучения. Это требует приобретения новых навыков, полезных привычек, нового взгляда на систему образования», — отметил глава кабмина.

На заседании также обсудили эпидемиологическую ситуацию в регионах страны. Отмечено, что по республике закрыты все дневные стационары. В ряде областей завершен ремонт медицинских учреждений. В некоторых районах строительные работы на этапе завершения.