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Власть

Кубатбек Боронов: В школах должны соблюдаться все санитарные правила

«В школах должны неукоснительно соблюдаться санитарные правила», — заявил премьер-министр Кубатбек Боронов на заседании Республиканского оперативного штаба.

Напомним, в связи с пандемией COVID-19 в начале учебного года только первоклассники будут обучаться в обычном режиме, посещая школу. Глава правительства поздравил школьников с началом нового учебного года и Днем знаний, пожелав им больших успехов в учебе.

«В новом учебном году перед школьниками, родителями и учителями стоят новые вызовы, связанные с переходом на дистанционное обучение в связи с коронавирусной инфекцией. Пандемия внесла коррективы во все сферы жизни, в том числе и в процесс обучения. Это требует приобретения новых навыков, полезных привычек, нового взгляда на систему образования», — отметил глава кабмина.

На заседании также обсудили эпидемиологическую ситуацию в регионах страны. Отмечено, что по республике закрыты все дневные стационары. В ряде областей завершен ремонт медицинских учреждений. В некоторых районах строительные работы на этапе завершения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/163717/
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