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Власть

Депутаты Жогорку Кенеша открыли очередную сессию VI созыва

Депутаты Жогорку Кенеша открыли очередную сессию VI созыва. Послушали гимн и разошлись. 

Согласно статье 77 Конституции КР, статье 34 Закона «О Регламенте Жогорку Кенеша КР» сессии парламента начинаются с первого рабочего дня сентября и продолжаются до последнего рабочего дня июня следующего года. Однако в этот раз нардепы завершили работу сразу же. Впереди выборы, 4 сентября начинается агитация, и парламентарии разъедутся встречаться с избирателями. 

Отметим, срок полномочий шестого созыва истекает со дня вручения мандатов членам седьмого созыва.  Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/vlast/163644/
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