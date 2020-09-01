Депутаты Жогорку Кенеша открыли очередную сессию VI созыва. Послушали гимн и разошлись.

Согласно статье 77 Конституции КР, статье 34 Закона «О Регламенте Жогорку Кенеша КР» сессии парламента начинаются с первого рабочего дня сентября и продолжаются до последнего рабочего дня июня следующего года. Однако в этот раз нардепы завершили работу сразу же. Впереди выборы, 4 сентября начинается агитация, и парламентарии разъедутся встречаться с избирателями.

Отметим, срок полномочий шестого созыва истекает со дня вручения мандатов членам седьмого созыва. Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.