Выборы-2020. Экс-глава Совбеза обеспокоен обострением ситуации в стране

Представители общественных организаций обеспокоены нарастающим напряжением в обществе. Об этом они сообщили на пресс-конференции в 24.kg.

Как отмечается, несколько общественных организаций объединились в «Общественный совет безопасности», возглавляет ОО экс-глава Совбеза Марат Иманкулов.

Он сообщил, что нынешняя общественно-политическая обстановка в стране вызывает обеспокоенность. Чтобы предотвратить обострение ситуации после 4 октября, члены объединения просят власти провести честные выборы.

«В связи с этим совет аксакалов решил провести народный курултай после парламентских выборов. В стране накопилось множество проблемных вопросов. Каждое село, регион должны выбрать своего лидера и отправить его на народное собрание, чтобы решить все серьезные вопросы мирным путем», — пояснил другой член объединения Бердибек Джумабаев.

Юрист Жумабек Самсалиев обратился к президенту и ЦИК с просьбой провести справедливые выборы. «Если выборы пройдут честно, то никто не выйдет на протесты. Почему народ обеспокоен? Партии, которые сейчас тратят миллионы на агитации, не выделяли столько денег, когда кыргызстанцы десятками погибали во время июльской вспышки коронавируса», — отметил он.

По словам Жумабека Самсалиева, лидеры некоторых партий открыто заявили о своей готовности выйти на протесты, если выборы пройдут нечестно. «Мы знаем, на что они готовы. Если вы думаете о будущем народа, проведите выборы в рамках закона», — обратился он.

Марат Иманкулов также добавил, что в случае обострения ситуации после выборов пострадает простой народ.

«Мы этого не хотим, поэтому призываю участников выборного процесса, в частности представителей партий, не поддаваться эмоциям, не идти на поводу политических амбиций. Несправедливость будет. Это озвучивается везде. Люди меняют прописки, идет массовый подкуп избирателей. Есть недостатки в работе правоохранительных органов. Некоторые ваши доводы могут быть справедливыми. Тем не менее интересы народа выше этих передряг», — резюмировал Марат Иманкулов.

Выборы в парламент состоятся 4 октября. В них примут участие 16 политических партий.