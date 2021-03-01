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Власть

Парламентские выборы в Кыргызстане пройдут осенью

Осенью в Кыргызстане пройдут парламентские выборы. Об этом президент Садыр Жапаров сообщил в интервью агентству «Казинформ».

По его словам, одной из причин смены власти в октябре 2020 года стали нечестные выборы. Поэтому в этом году будут проведены честные, справедливые выборы.

«Скоро пройдут и местные выборы. Намечено проведение референдума, который мы также проведем честно. И во всех этих процессах закон должен быть единым для всех — от президента до дехканина с кетменем в руках. Сейчас мы устанавливаем законность и справедливость. Конечно, это невозможно сделать за один год. Для исправления ситуации нужно 2-3 года», — заключил Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185006/
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