Сооронбай Жээнбеков: Бог даст, выборы пройдут в русле законности

«Очевидно, что предстоящие парламентские выборы будут проходить в условиях жесткой конкуренции. Мы все это видим», — заявил президент Сооронбай Жээнбеков в интервью радиостанции «Биринчи радио».

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По его словам, какие-то партии конкурентоспособны, какие-то — нет. Есть также различия и между членами партий, которые пытаются донести до избирателей идеи и программу партии.

«Как бы то ни было, это борьба за власть. Борьба за то, чтобы прийти к власти. Поэтому общество не может не обращать внимания на избирательный процесс. Думаю, борьба будет проходить в условиях жесткой конкуренции. Мы живем в то время, когда политические партии являются главной силой, формирующей политическую культуру в стране. Они также формируют парламентскую демократию и партийную систему. В настоящее время мы пытаемся построить парламентскую демократию. Но все мы знаем, что становление парламентской демократии — дело не одних-двух выборов. Это достаточно долгий процесс развития. Самая большая ответственность в этом процессе лежит на партиях. В структуре их идеологической платформы, в их внутреннем порядке. Есть известное понятие «демократический центризм», из-за отсутствия которого часто и возникают проблемные ситуации», — сказал президент.

Партийные списки часто формируются не на основе идеологии, порой отдается предпочтение финансовым возможностям или же социальному статусу того или иного человека в обществе. Сооронбай Жээнбеков

Глава государства подчеркнул, что некоторые партии во время встреч с избирателями не соблюдают самые простые санитарные правила, такие как ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

«Нельзя считать это мелочью и не обращать на это внимания. Считаю, что те, кто намерен принимать участие в процессе управления государством, принимать судьбоносные для страны решения, обязаны быть примером и в таких вещах. В целом предстоящие выборы пройдут в соответствии с законом и внесут вклад в становление парламентской демократии. Все усилия будут направлены на обеспечение законности выборов. Я и раньше говорил, и еще раз хочу повторить, что мной, как президентом, будет сделано все для достижения этой цели. Бог даст, выборы пройдут в русле законности. Будут созданы равные права для всех. Мы создадим равные условия для каждой партии, каждого кандидата, каждого избирателя», — заключил Сооронбай Жээнбеков.