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Власть

Кабмин обещает нам заботу и социальную стабильность: разработали план действий

Правительство утвердило план своих действий по обеспечению социальной стабильности и устойчивости экономики на 2020 год. Соответствующее решение подписал премьер-министр Кубатбек Боронов, сообщает пресс-служба.

Отмечается, что план представляет конкретные меры и действия кабмина до конца текущего года, которые будут направлены на борьбу с эпидемией для сохранения жизни и здоровья людей, поддержание социальной стабильности и предпринимательской активности граждан.

Главным приоритетом работы правительства будет социально-экономическая поддержка населения и предпринимательского сектора, наиболее пострадавших в условиях кризиса, включая сохранение рабочих мест и повышение социальных гарантий для населения.

В аппарате кабмина назвали ключевые направления:

  • Охрана здоровья граждан. Предусматривает обеспечение подготовки и укомплектование системы здравоохранения необходимым количеством медицинских работников, запуск, оснащение и перепрофилирование 14 инфекционных больниц, поставку двух новых мобильных госпиталей на случай обострения ситуации с пандемией, закупку автомобилей скорой медицинской помощи, обеспечение доступности лекарственных препаратов и медицинских изделий по всей территории страны.
  • Поддержка социально уязвимых слоев населения и повышение социальных гарантий пенсионерам.
  • Переход на дистанционный формат в сфере образования станет логическим продолжением политики государства по цифровизации страны. Предусмотренные планом меры также коснуться завершения работ по капитальному ремонту аварийных школ, созданию цифровых учебных материалов и видеоконтента для проведения дистантного обучения.
  • Обеспечение устойчивости экономики. Одно из ключевых направлений — это вопросы поддержки предпринимательского сектора и обеспечения устойчивости финансовой системы страны, за счет создания благоприятной бизнес-среды, совершенствования механизмов налогового и таможенного администрирования, обеспечение государственной финансовой поддержкой субъектов предпринимательства льготным кредитованием, отсрочка обязательств предпринимателей по кредитам в коммерческих банках, повышение эффективности работы институтов по поддержке бизнеса.

Вместе с тем установлена персональная ответственность руководителей государственных органов исполнительной власти Кыргызстана, полномочных представителей правительства в областях, глав органов местного самоуправления за качественное и своевременное выполнение плана действий. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/163090/
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