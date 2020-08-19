Бакыт Торобаев решил отчитаться о работе в Жогорку Кенеше, но слукавил

Депутаты Жогорку Кенеша шестого созыва начали отчитываться о проделанной работе за пять лет.

Портал Factcheck.kg будет проверять на достоверность отчеты парламентариев. Одним из первых рассказал о своей депутатской деятельности лидер фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев.

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Он, отчитываясь о проделанной работе фракции, отметил, что в рамках проекта «Храни свое сердце» члены партии повезли в регионы врачей и оборудование, обследовали и поставили диагноз 50 тысячам человек, а также открыли 35 «Онугуу-палат» в районных больницах.

Выяснилось, что Бакыт Торобаев вводит общественность в заблуждение.

Акция «Сохрани свое сердце» инициирована в 2013 году, но вовсе не «Онугуу-Прогресс» и ее лидером.

Ранее СМИ сообщали, что обследование прошли 9 тысяч человек. Партия Бакыта Торобаева лишь выступила партнером Министерства здравоохранения.

К тому же акция «Сохрани свое сердце» не была проведена в период работы фракции, возглавляемой Бакытом Торобаевым, и она не была полностью профинансирована партией.

Что касается открытия «Онугуу-палат» в 35 районных больницах страны, то публикации об этом появились на сайтах в июле 2015 года. А шестой созыв парламента приступил к работе только в октябре 2015-го. Исходя из чего, журналисты сделали вывод, что проект также не имеет отношения к деятельности фракции «Онугуу-Прогресс» в период работы в Жогорку Кенеше.

Напомним, в выборах-2020 «Онугуу-Прогресс» участия не принимает.