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Экономика

Проект ФСХ закроют. С 2025 года кредиты будут выдавать только кооперативам

С 2025 года программа «Финансирование сельского хозяйства» (ФСХ) будет закрыта. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев.

По его словам, со следующего года льготные кредиты будут выдавать только сельхозкооперативам.

«Со следующего года ФСХ-кредитов не будет. Мы разрабатываем другую программу. Кредиты будут выдаваться только кооперативам. Для этого мы со стороны министерства создадим условия и будем оказывать содействие», — отметил Бакыт Торобаев.

Такое решение, как добавил Торобаев, связано с мелкотоварностью в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/286835/
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