Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев сегодня на пресс-конференции рассказал о проводимой работе в области семеноводства, кормопроизводства и племенного животноводства.

Говоря о важности здоровья населения, он отметил, что в случае несоответствия ветеринарных и фитосанитарных требований рынки и скотобойни будут немедленно закрыты. Приоритетное значение уделяется качеству еды.

Бакыт Торобаев также сообщил, что будет проведена работа по объединению небольших долевых земель в крупные кооперативы. При этом последние на льготных условиях будут получать в лизинг сельскохозяйственную технику.

Кроме того, чиновник подчеркнул необходимость привлечения в каждый сельский округ республики квалифицированного агронома, который будет консультировать фермеров.

«Когда мы поговорили с фермерами, выяснилось, что подавляющее большинство не знает правил использования удобрений, не владеет информацией о вредных растениях и правилах использования химических препаратов (пестицидов). В связи с этим урожайность сельскохозяйственных культур была низкой. По этой причине мы планируем ввести одну специальность агронома в сельских округах», — сказал он.

В 2024 году на весенние полевые работы потребуется 42,5 тысячи тонн дизельного топлива. В целях государственной поддержки фермеров через Фонд государственных материальных резервов фермерам выдается дизтопливо по 63,5 сома.