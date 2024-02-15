В Кыргызстане хотят построить 36 бассейнов декадного и суточного регулирования

К 2034 году в Кыргызстане планируется построить 36 бассейнов декадного и суточного регулирования (БДР и БСР). Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев.

Он отметил, что всего по республике имеется 406 БДР и БСР. Около 76 бассейнов, находящихся в частном пользовании, планируют перевести на баланс Минсельхоза.

По словам Бакыта Торобаева, всего на строительство и реконструкцию бассейнов декадного и суточного регулирования потребуется от 74 до 100 миллиардов сомов.