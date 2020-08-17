ОСАГО в Кыргызстане перенесли. Президент подписал закон

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал изменения в Закон КР «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств». Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

По ее данным, закон принят Жогорку Кенешем 25 июня 2020 года. Документом меняется дата, с которой наступает ответственность за неисполнение требований по обязательному страхованию для отдельных категорий автотранспортных средств и их владельцев.

Срок продлен до 1 января 2021 года для:

автомобилей юридических лиц, в том числе госорганов и органов МСУ;

владельцев грузовых автотранспортных средств с общей разрешенной максимальной массой более 12 тонн.

Закон вступает в силу с 1 апреля 2020 года и подлежит официальному опубликованию.