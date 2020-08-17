19:05
USD 78.15
EUR 92.35
RUB 1.07
Власть

ОСАГО в Кыргызстане перенесли. Президент подписал закон

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал изменения в Закон КР «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств». Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

По ее данным, закон принят Жогорку Кенешем 25 июня 2020 года. Документом меняется дата, с которой наступает ответственность за неисполнение требований по обязательному страхованию для отдельных категорий автотранспортных средств и их владельцев.

Срок продлен до 1 января 2021 года для:

  • автомобилей юридических лиц, в том числе госорганов и органов МСУ;
  • владельцев грузовых автотранспортных средств с общей разрешенной максимальной массой более 12 тонн.

Закон вступает в силу с 1 апреля 2020 года и подлежит официальному опубликованию.
Ссылка: https://24.kg/vlast/162739/
просмотров: 451
Версия для печати
Материалы по теме
Сколько водителей ездят по доверенности, в правительстве не знают
Штрафы за отсутствие полиса ОСАГО в Кыргызстане предлагают ввести с 2021 года
Штрафстоянки и ОСАГО. Депутаты критикуют правительство и новые кодексы
Закон об ОСАГО перенесли на 2021 год. С чиновничьей заботой о водителях
Кыргызстанцы хотят обсудить закон об ОСАГО, но связи с Жогорку Кенешем нет
Закон об отсрочке ОСАГО на два года выставлен на общественное обсуждение
Сколько стоит ОСАГО и какую компенсацию можно получить в случае ДТП
Спикер Жогорку Кенеша предлагает ввести ОСАГО к 2021 году
12 «почему» об ОСАГО и ответы главы Госфиннадзора
Подложили свинью. Как новый год принес автолюбителям больше проблем, чем пользы
Популярные новости
Сооронбай Жээнбеков прокомментировал критику в&nbsp;отношении властей Сооронбай Жээнбеков прокомментировал критику в отношении властей
Российские медики: Эпидемиологическая ситуация в&nbsp;Кыргызстане стабилизировалась Российские медики: Эпидемиологическая ситуация в Кыргызстане стабилизировалась
Депутаты от&nbsp;СДПК покидают партию, чтобы баллотироваться в&nbsp;седьмой созыв Депутаты от СДПК покидают партию, чтобы баллотироваться в седьмой созыв
Безалаберного отношения я&nbsp;не&nbsp;потерплю. Кубатбек Боронов дал поручения штабу Безалаберного отношения я не потерплю. Кубатбек Боронов дал поручения штабу
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; временно приостанавливает прием платежей через Terem Pay «Газпром Кыргызстан» временно приостанавливает прием платежей через Terem Pay
Dos Credobank поддержал развитие электронных дневников Dos Credobank поддержал развитие электронных дневников
Роботизированная хирургия в&nbsp;лечении рака мочеполовой системы Роботизированная хирургия в лечении рака мочеполовой системы
Пройди бесплатное обследование в&nbsp;&laquo;Мобильной клинике&raquo; от&nbsp;MegaCom и&nbsp;Medcenter.kg Пройди бесплатное обследование в «Мобильной клинике» от MegaCom и Medcenter.kg
17 августа, понедельник
19:01
Цифра дня. Более 4 тысяч кыргызстанцев получили помощь от башкирских врачей Цифра дня. Более 4 тысяч кыргызстанцев получили помощь...
18:51
«Газпром Кыргызстан» временно приостанавливает прием платежей через Terem Pay
18:48
Выборы-2020. Лидер «Ата Мекена» Омурбек Текебаев не будет баллотироваться в ЖК
18:30
18 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:26
Выборы-2020. Список партии «Бир Бол» возглавил Алмамбет Шыкмаматов