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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане реструктуризировали долги по налогам и страховым платежам

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О реструктуризации задолженности по начисленным процентам, пени, налоговым санкциям, штрафам по страховым взносам». Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

По ее данным, закон принят Жогорку Кенешем 25 июня 2020 года. Его цель — стабилизация и поддержка финансово-экономического состояния налогоплательщиков и плательщиков страховых взносов по государственному социальному страхованию в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Реструктуризации подлежит налоговая задолженность, в том числе по налогам на добавленную стоимость на импорт, акцизному налогу на импорт, взимаемым таможенными органами, и задолженность по страховым взносам по государственному социальному страхованию в порядке и на условиях, предусмотренных данным законом», — отметили в пресс-службе.

Законом предусмотрено, что налогоплательщики освобождаются от обязательств уплаты пени и налоговых санкций, начисленных за несвоевременную и (или) неполную уплату налогов, образовавшихся по состоянию на 1 июля 2020 года, путем их списания в следующих объемах и случаях:

  • 100 процентов − при полном погашении основной задолженности по основным суммам налогов в срок до 1 июля 2021 года;
  • 50 процентов − при полном погашении основной задолженности по основным суммам налогов в срок до 31 декабря 2021 года.

Плательщики страховых взносов освобождаются от обязательств уплаты пени и штрафов, начисленных за несвоевременную и (или) неполную уплату страховых взносов, образовавшихся по состоянию на 1 июля 2020 года, путем их списания в следующих объемах и случаях:

  • 100 процентов — при полном погашении основной задолженности по страховым взносам в срок до 1 июля 2021 года;
  • 50 процентов — при полном погашении основной задолженности по страховым взносам в срок до 31 декабря 2021 года.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования и действует до 31 декабря 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/162696/
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