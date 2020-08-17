Счетную палату лишили некоторых функций. Президент подписал закон

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР (в Закон «О Счетной палате», Бюджетный кодекс)». Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

По ее данным, закон принят Жогорку Кенешем 24 июня 2020 года с целью уточнения норм законодательства КР в части функций, полномочий, прав, обязанностей и организации деятельности Счетной палаты, а также приведение отдельных норм законодательных актов в соответствие с новыми кодексами, принятыми в рамках проводимой судебно-правовой реформы.

В соответствии с принятым законом:

из основных видов деятельности Счетной палаты исключен аудит деятельности предприятий и организаций независимо от формы собственности для дачи заключений, ответов на запросы правоохранительных органов по возбужденным уголовным делам, а также постановлениям судов и омбудсмена (акыйкатчи);

уточняется, что внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании поручения президента, Жогорку Кенеша, запросов правительства. При этом из оснований исключены запросы руководителей правоохранительных органов по возбужденным уголовным делам;

признана утратившей силу норма, согласно которой должностные лица и сотрудники объекта аудита, предоставившие Счетной палате верную информацию и правильно использующие предоставленные им консультации и рекомендации, позднее не могут быть подвергнуты административным мерам наказания по данному вопросу;

из компетенции Счетной палаты в области регулирования бюджетных отношений исключено право проводить финансовый аудит и аудит эффективности деятельности предприятий и организаций независимо от формы собственности для дачи заключений, ответов на запросы правоохранительных органов по возбужденным уголовным делам, а также постановлениям судов.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.