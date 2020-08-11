18:15
USD 77.42
EUR 91.14
RUB 1.05
Власть

Президент посетил ЦСМ № 8. Ему рассказали о цифровизации в медицине

Президент Сооронбай Жээнбеков ознакомился с ходом цифровизации в сфере медицины и социальной защиты населения на примере Центра семейной медицины № 8, а также системы социальной защиты Свердловского района столицы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Уточняется, что в этом ЦСМ внедрена система электронной очереди и электронная амбулаторная карта пациентов. Это позволило людям значительно сэкономить время и уменьшить живые очереди в коридорах.

Министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов проинформировал, что в другом ЦСМ столицы внедрена электронная запись к врачу, медицинский персонал обучился онлайн-заполнению карт пациентов.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что изменения, связанные с цифровизацией, ощущаются в первую очередь через сферу образования, здравоохранения и социальной защиты.

Он констатировал, что недовольства граждан властью в большинстве случаев возникают из-за низкого качества предоставляемых государственных услуг, излишней бюрократии.

Глава государства подчеркнул, что цифровизация позволит ликвидировать человеческий фактор, сократит коррупцию при предоставлении услуг населению и ликвидирует теневой оборот средств в государственных структурах.

Президент также ознакомился с ходом цифровизации системы социальной защиты населения на примере работы Свердловской районной государственной администрации столицы страны.

Начальник управления социального развития Свердловского района Жамилахан Джунусалиева проинформировала, что в районе внедрена и успешно функционирует Автоматизированная информационная система (АИС) «Социальный паспорт малообеспеченной семьи».

«Эта система производит автоматический расчет субсидий и пособий, формирует единую базу данных получателей, что позволяет повысить адресность назначения социальных пособий и исключить из списка лженуждающихся граждан», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день продолжаются работы по запуску АИС «Социальный паспорт малообеспеченной семьи» и в других районах столицы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/162227/
просмотров: 578
Версия для печати
Материалы по теме
Цифровизация. Основной упор делается на Таможенную и Налоговую службы
В кабмине презентовали платформу «Бирге». Одних волонтеров убрали и взяли других
Алмазбек Баатырбеков: Нужно создать условия для получения госуслуг из дома
Цифровизация в Госэкотехинспекции нужна для предотвращения коррупции
Цифровизация. В Оше запустят систему электронной скорой помощи и 3D-карту города
Президент: Цифровизация должна повышать качество услуг, особенно в регионах
Президент: Налоговые процедуры будут полностью электронными и дистанционными
Интеграцию проекта «Санарип аймак» с системой «Тундук» завершат до конца года
Сооронбай Жээнбеков: Требования по цифровизации регионов усилят
Президент провел первое онлайн-совещание с главами регионов и мэрами городов
Популярные новости
Алтынбек Сулайманов владел добывающей компанией и&nbsp;не&nbsp;указывал ее&nbsp;в&nbsp;декларациях Алтынбек Сулайманов владел добывающей компанией и не указывал ее в декларациях
Статус соотечественника с&nbsp;иностранным гражданством ввели в&nbsp;Кыргызстане Статус соотечественника с иностранным гражданством ввели в Кыргызстане
Инциденты на&nbsp;границе прокомментировал Сооронбай Жээнбеков Инциденты на границе прокомментировал Сооронбай Жээнбеков
Два года на&nbsp;посту. Достижения мэра Бишкека Азиза Суракматова Два года на посту. Достижения мэра Бишкека Азиза Суракматова
Бизнес
Успей получить кэшбек 1000 сомов до&nbsp;1&nbsp;сентября при покупке Redmi Note 9/9S Успей получить кэшбек 1000 сомов до 1 сентября при покупке Redmi Note 9/9S
Телевидение aitv: от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Телевидение aitv: от 50 сомов в месяц
Компания MegaCom готова к&nbsp;запуску проекта &laquo;Электронный дневник&raquo; Компания MegaCom готова к запуску проекта «Электронный дневник»
Миллионы подарков! Совместная акция MegaCom и&nbsp;Coca-Cola Миллионы подарков! Совместная акция MegaCom и Coca-Cola
11 августа, вторник
18:09
Выборы-2020. Пока есть подкуп избирателей, политическая система не изменится Выборы-2020. Пока есть подкуп избирателей, политическая...
18:02
В городе Ош госпитализированы восемь человек с подозрением на сибирскую язву
18:01
Госдолг Кыргызстана. На каждого жителя приходится по $723,3
17:46
Выборы-2020. Пандемия выявила препятствия для молодых партий
17:36
Выборы-2020. Кыргызстану необходимо взяться за строительство политпартий