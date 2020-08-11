Президент посетил ЦСМ № 8. Ему рассказали о цифровизации в медицине

Президент Сооронбай Жээнбеков ознакомился с ходом цифровизации в сфере медицины и социальной защиты населения на примере Центра семейной медицины № 8, а также системы социальной защиты Свердловского района столицы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Уточняется, что в этом ЦСМ внедрена система электронной очереди и электронная амбулаторная карта пациентов. Это позволило людям значительно сэкономить время и уменьшить живые очереди в коридорах.

Министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов проинформировал, что в другом ЦСМ столицы внедрена электронная запись к врачу, медицинский персонал обучился онлайн-заполнению карт пациентов.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что изменения, связанные с цифровизацией, ощущаются в первую очередь через сферу образования, здравоохранения и социальной защиты.

Он констатировал, что недовольства граждан властью в большинстве случаев возникают из-за низкого качества предоставляемых государственных услуг, излишней бюрократии.

Глава государства подчеркнул, что цифровизация позволит ликвидировать человеческий фактор, сократит коррупцию при предоставлении услуг населению и ликвидирует теневой оборот средств в государственных структурах.

Президент также ознакомился с ходом цифровизации системы социальной защиты населения на примере работы Свердловской районной государственной администрации столицы страны.

Начальник управления социального развития Свердловского района Жамилахан Джунусалиева проинформировала, что в районе внедрена и успешно функционирует Автоматизированная информационная система (АИС) «Социальный паспорт малообеспеченной семьи».

«Эта система производит автоматический расчет субсидий и пособий, формирует единую базу данных получателей, что позволяет повысить адресность назначения социальных пособий и исключить из списка лженуждающихся граждан», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день продолжаются работы по запуску АИС «Социальный паспорт малообеспеченной семьи» и в других районах столицы.