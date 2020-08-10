Дефицит медицинских кадров. Премьер-министр назвал главный урок пандемии

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня провел онлайн-совещание с премьер-министром Кубатбеком Бороновым. Обсуждена текущая эпидемиологическая ситуация в стране, меры по ее дальнейшей стабилизации.

Премьер отметил, что за последние дни наблюдается снижение количества новых случаев заражения и смертности от коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что перед всеми руководителями местных властей была поставлена задача и реализуются меры по снижению случаев заражения. Проводится активная работа по подготовке к возможной второй волне вспышки COVID-19, обеспечению больниц на местах необходимыми медикаментами и медицинским оборудованием.

Одним из уроков пандемии Кубатбек Боронов назвал возникший дефицит медицинских кадров.

«В этой связи правительством проводится соответствующий анализ, поиск путей по привлечению дополнительных медицинских специалистов во избежание повторения подобной ситуации в последующем», — заявил Кубатбек Боронов.

Он сообщил, что продолжается активная работа по подготовке отраслей к осенне-зимнему периоду.

Президент отметил, что, несмотря на улучшающуюся тенденцию в эпидемиологической ситуации, расслабляться нельзя.

Обеспечение лекарствами должно находиться на постоянном контроле правительства, ситуация может развиваться непредсказуемо. Дефицит лекарств в прошлые месяцы должен быть уроком для нас. Сооронбай Жээнбеков

Сооронбай Жээнбеков также подчеркнул, что необходимо провести анализ по росту цен на основные продукты питания и постоянного контроля над ценами. Он обратил особое внимание на недопущение искусственного завышения цен.

Кроме того, глава государства заявил о своевременном обеспечении медиков зарплатами и полагающимися компенсациями, а также подготовки больниц, школ и других социальных объектов к осенне-зимнему периоду.

Сооронбай Жээнбеков также обратил особое внимание на необходимость продолжать поддерживать фермеров, чтобы увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции на зарубежные рынки.

Президент призвал не забывать о цифровой трансформации страны, особенно таможенной и налоговой сфер.