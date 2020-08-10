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Власть

Аким Иссык-Кульского района подал в отставку. Собрался на выборы-2020

Аким Иссык-Кульского района Данир Иманалиев подал в отставку. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Причины своего ухода чиновник не объяснил. Однако, по его словам, он будет и дальше служить народу.

«За четыре года было проделано много работы — проведены Всемирные игры кочевников, построены стадион, новые школы, детские сады, реализованы проекты по строительству ирригационных сетей. За эти годы мы старались работать с каждым из жителей района и выслушивать проблемы напрямую. Вся выполненная работа — на ваших весах. Безусловно, есть еще много чего, что нужно делать для народа, но эту работу нужно отдать другим — более молодым людям с новым взглядом и современным мышлением. Мы должны дать им дорогу», — написал Данир Иманалиев.

По данным 24.kg, теперь уже бывший чиновник намерен участвовать в парламентских выборах-2020.
Ссылка: https://24.kg/vlast/162014/
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