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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. У партий, обновивших свои списки, есть преимущество, но...

Глава общественного фонда «Гражданская платформа» Айнура Усупбекова считает, что новые лица в списках партий, не запятнавшие себя в скандалах, задают тренд на терпимость и возможность изменения состава Жогорку Кенеша.

По ее словам, такое явление можно только приветствовать, но есть нюансы. «Смотря, какими людьми заполняется новый список. Если это городские ребята, а надо набрать голоса по всему Кыргызстану, то их присутствие в партии не спасет ситуацию. Если выбирать, то только среди тех, кто может получить поддержку в регионах», — сказала Айнура Усупбекова.

Она считает, что партии не должны гнаться за популярными в соцсетях личностями, поскольку они не встретят одобрения в регионах. «В регионах предпочитают сеть «Одноклассники». Facebook и Twitter регионы не читают», — добавила эксперт.

По словам Айнуры Усупбековой, если партийные лидеры начали задумываться о том, что в авангард следует выставлять молодых и креативных, то это свидетельствует о становлении политической зрелости.
Ссылка: https://24.kg/vlast/161277/
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