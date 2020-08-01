Политолог Игорь Шестаков считает, что не надо тешить себя иллюзиями, изучая существенное обновление списков партий, идущих на парламентские выборы. Он объяснил 24.kg почему.

По его словам, подобная технология была обкатана еще в 2010 году, когда выборы в Жогорку Кенеш пришлись на исторически переломный момент. Тогда в списках кандидатов избиратели обнаружили известных людей, пользующихся определенным авторитетом, но не связанных с политкой и бизнесом.

«Однако политическая природа взяла свое, и мы увидели, как творческие и не замешанные в скандалах люди стали поводом для торгов. Мандаты они так и не получили, несмотря на победу политорганизаций, от которых баллотировались», — сказал эксперт.

История повторяется: все эти молодые креативные — массовка. Кто сегодня герои нашего времени? Волонтеры. Вот они и стали предвыборным товаром для политиков. Игорь Шестаков

Он добавил, что парламент шестого созыва абсолютно себя дискредитировал, но тем не менее 70 процентов депутатов Жогорку Кенеша намерены сохранить мандаты в седьмом созыве. Они пускают в ход все мыслимые и немыслимые приемы, чтобы спасти свой имидж.

Политолог уверен, что отретушированные партийные списки — это завлекаловка для центральных городов, в основном для Бишкека и Оша, где электорат во все времена был менее активен, чем в регионах.