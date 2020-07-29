Премьер призвал завершить строительство новых больниц в установленные сроки

Строительные работы в рамках мер по борьбе с COVID-19 ведутся на девяти объектах. Об этом стало известно сегодня на совещании у премьер-министра.

Речь идет о строительстве двух больниц в городах Бишкеке и Оше, а также перепрофилировании семи помещений во всех областях республики.

«Я хочу подчеркнуть, что все строительные работы должны быть завершены в установленные сроки — в течение одного месяца. Я ставлю перед ответственными ведомствами строгие требования к качеству и срокам. Кроме того, Министерству финансов необходимо обеспечить соответствующее финансирование для приобретения медоборудования. Важно своевременно завершить строительство всех социальных объектов, особенно предназначенных для борьбы с коронавирусом», — подчеркнул Кубатбек Боронов.

Премьер-министр остановился на вопросах строительства новых зданий для школ, чьи помещения были признаны аварийными. Он призвал также завершить стройку в установленные сроки.