Досудебное производство ведется по 27 случаям завышения цен на лекарства

На сегодня по 27 случаям необоснованного завышения цен на лекарства ведется досудебное производство. Об этом стало известно сегодня на заседании республиканского штаба.

Премьер-министр Кубатбек Боронов отметил, что при Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями создана рабочая группа, которая проводит рейды по проверке стоимости медикаментов в аптечных пунктах страны. Финпол уже провел проверки на предмет завышения цен на лекарства в аптеках и создания искусственного дефицита препаратов. Выяснилось, что отдельные фармацевтические компании и аптеки необоснованно завысили стоимость медицинских препаратов. Выявлены факты, когда аптечные пункты намеренно вывели из строя работу кассовых аппаратов.

«Кроме того, на складах были выявлены жизненно важные виды лекарств. По этим фактам ведется досудебное производство. Эти случаи приводят к дефициту медицинских препаратов в республике, в особенности в Бишкеке. Поэтому профильным государственным органам необходимо усилить работу в этом направлении», — сказал глава правительства.

Он подчеркнул особую важность и необходимость пересмотра работы по повышению качества лечения больных.

«Экспертам, высококвалифицированным специалистам необходимо усилить консультативную работу. Кроме того, Министерству здравоохранения нужно усилить работу по государственным закупкам и привозу медикаментов и медицинского оборудования в КР», — добавил Кубатбек Боронов.