18:53
USD 77.62
EUR 88.77
RUB 1.10
Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Досудебное производство ведется по 27 случаям завышения цен на лекарства

На сегодня по 27 случаям необоснованного завышения цен на лекарства ведется досудебное производство. Об этом стало известно сегодня на заседании республиканского штаба.

Премьер-министр Кубатбек Боронов отметил, что при Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями создана рабочая группа, которая проводит рейды по проверке стоимости медикаментов в аптечных пунктах страны. Финпол уже провел проверки на предмет завышения цен на лекарства в аптеках и создания искусственного дефицита препаратов. Выяснилось, что отдельные фармацевтические компании и аптеки необоснованно завысили стоимость медицинских препаратов. Выявлены факты, когда аптечные пункты намеренно вывели из строя работу кассовых аппаратов.

«Кроме того, на складах были выявлены жизненно важные виды лекарств. По этим фактам ведется досудебное производство. Эти случаи приводят к дефициту медицинских препаратов в республике, в особенности в Бишкеке. Поэтому профильным государственным органам необходимо усилить работу в этом направлении», — сказал глава правительства.

Он подчеркнул особую важность и необходимость пересмотра работы по повышению качества лечения больных.

«Экспертам, высококвалифицированным специалистам необходимо усилить консультативную работу. Кроме того, Министерству здравоохранения нужно усилить работу по государственным закупкам и привозу медикаментов и медицинского оборудования в КР», — добавил Кубатбек Боронов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/159723/
просмотров: 381
Версия для печати
Материалы по теме
Пневмония и коронавирус. Мест в реанимациях не хватает
Медиаэксперт призывает государство не мешать собирать открытые данные
В Кыргызстане объединят статистику по коронавирусу и внебольничной пневмонии
А в ГСИН не COVID-19: сотрудники болеют воспалением легких
В Кыргызстан за две недели поступило более 2,5 тысячи кислородных концентраторов
Сооронбаю Жээнбекову показали процесс производства медицинских масок
От бизнеса Бишкеку: Кыргызско-Швейцарский Банк закупил клексан на миллион сомов
Фармацевтов просят безвозмездно передать лекарства и медизделия в больницы
Как правильно замерить частоту дыхания, рассказали в Красном Полумесяце
В Бишкеке изменился режим работы ночных стационаров
Популярные новости
Дефицит гепарина, клексана, арбидола. Силовики нашли склады с&nbsp;лекарствами Дефицит гепарина, клексана, арбидола. Силовики нашли склады с лекарствами
Выборы-2020. Партия &laquo;Республика&raquo; приостанавливает избирательную кампанию Выборы-2020. Партия «Республика» приостанавливает избирательную кампанию
В&nbsp;правительстве рассказали, на&nbsp;чьи зарплаты ушли донорские деньги В правительстве рассказали, на чьи зарплаты ушли донорские деньги
Ученые Сооронбаю Жээнбекову: надо готовиться ко&nbsp;второй волне COVID-19 Ученые Сооронбаю Жээнбекову: надо готовиться ко второй волне COVID-19
Бизнес
Профилактику никто не&nbsp;отменял! Профилактику никто не отменял!
От&nbsp;бизнеса Бишкеку: Кыргызско-Швейцарский Банк закупил клексан на&nbsp;миллион сомов От бизнеса Бишкеку: Кыргызско-Швейцарский Банк закупил клексан на миллион сомов
ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; приглашает к&nbsp;сотрудничеству изготовителей полиграфической продукции ИА «24.kg» приглашает к сотрудничеству изготовителей полиграфической продукции
Витамин D&nbsp;против коронавируса: помогает&nbsp;ли &laquo;солнечный&raquo; витамин? Витамин D против коронавируса: помогает ли «солнечный» витамин?
16 июля, четверг
18:46
Кыргызстан вошел в тройку самых дешевых стран для жизни Кыргызстан вошел в тройку самых дешевых стран для жизни...
18:30
17 июля: где в регионах отключат свет
18:15
Пневмония и коронавирус. Мест в реанимациях не хватает
18:02
Медиаэксперт призывает государство не мешать собирать открытые данные
17:48
Профилактику никто не отменял!