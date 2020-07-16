Кубатбек Боронов позвонил Михаилу Мишустину. О чем говорили главы правительств

Премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов провел телефонный разговор с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

Отмечается, что во время беседы обсуждены принимаемые меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, взаимодействие по предотвращению распространения вируса.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам сотрудничества двух государств, в том числе взаимодействия в Евразийском экономическом союзе.