Президент пообещал заболевшим медикам реабилитацию в здравницах Иссык-Куля

«Снятие дефицита лекарств в стране находится под особым контролем. Также рассматриваем вариант использования потенциала отечественного фармацевтического производства. Правительству рекомендовали поддерживать фармпредприятия, кроме мер по ввозу лекарств извне», — сказал Сооронбай Жээнбеков сегодня во время посещения ночного стационара в Бишкеке.
Президент в беседе с медицинским персоналом выразил глубокую признательность медицинским работникам, которые круглосуточно помогают пациентам.
Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что правительство увеличивает заработную плату врачей, работающих в очагах заболевания, и будет оказывать им особую заботу. Подчеркнул, что государство всегда будет заботиться о медиках и в дальнейшем продолжит их поддерживать.
Он добавил, что медицинские работники будут своевременно обеспечены всеми полагающимися выплатами и медицинскими средствами.
Как подчеркнул президент, в борьбе с заболеванием посильную помощь оказывают волонтеры, которые взяли под особую опеку медиков. Благодаря активной гражданской позиции предпринимателей открываются стационары.