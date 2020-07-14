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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Президент пообещал заболевшим медикам реабилитацию в здравницах Иссык-Куля

«Снятие дефицита лекарств в стране находится под особым контролем. Также рассматриваем вариант использования потенциала отечественного фармацевтического производства. Правительству рекомендовали поддерживать фармпредприятия, кроме мер по ввозу лекарств извне», — сказал Сооронбай Жээнбеков сегодня во время посещения ночного стационара в Бишкеке.

пресс-службы аппарата президента
Фото пресс-службы аппарата президента. Сооронбай Жээнбеков посетил ночной стационар

Президент в беседе с медицинским персоналом выразил глубокую признательность медицинским работникам, которые круглосуточно помогают пациентам.

Глава государства отметил позицию медиков-соотечественников, добровольно прибывающих из-за рубежа для оказания помощи Кыргызстану в борьбе с вирусом.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что правительство увеличивает заработную плату врачей, работающих в очагах заболевания, и будет оказывать им особую заботу. Подчеркнул, что государство всегда будет заботиться о медиках и в дальнейшем продолжит их поддерживать.

пресс-службы аппарата президента
Фото пресс-службы аппарата президента. Сооронбай Жээнбеков посетил ночной стационар

Он добавил, что медицинские работники будут своевременно обеспечены всеми полагающимися выплатами и медицинскими средствами.

Рассматривается вопрос об оздоровительной реабилитации в здравницах Иссык-Куля тех медиков, которые заболели во время исполнения своего профессионального долга.

Как подчеркнул президент, в борьбе с заболеванием посильную помощь оказывают волонтеры, которые взяли под особую опеку медиков. Благодаря активной гражданской позиции предпринимателей открываются стационары.
Ссылка: https://24.kg/vlast/159436/
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