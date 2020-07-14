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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Премьер призывает раскрывать лица тех, кто завышает цены на лекарства

По фактам незаконного завышения цен на лекарственные препараты возбуждено восемь досудебных производств. Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов.

Глава кабмина призвал граждан открыто снимать на фото и видео факты завышения цен.

«Мы должны вместе бороться с теми, кто наживается на беде народа. Государство делает все, чтобы держать ценовую политику на лекарства. В этом плане должна быть и активная гражданская позиция. Лица тех, кто завышает цены, должны быть раскрыты», — сказал Кубатбек Боронов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/159426/
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