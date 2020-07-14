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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Правительство обещает устранить дефицит лекарств в ближайшие дни

Правительство намерено устранить дефицит лекарств в ближайшие дни. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Кубатбек Боронов.

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Напомним, в ближайшее время лекарственные препараты прибудут из России, Индии, Ирана.

«Дефицит лекарств связан еще и с тем, что многие страны ввели запрет на вывоз препаратов. Есть определенные процедуры внутри страны. Например, сложно было договориться с Ираном. Я прошу граждан не скупать лекарства, что называется на всякий случай, потому что скоро приедут препараты и дефицита не будет», — сказал Кубатбек Боронов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/159420/
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