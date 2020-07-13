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Власть

У ГКНБ есть вопросы к депутату Максату Сабирову: якобы выступает против власти

ГКНБ начал расследование в отношении аудиозаписи, распространяемой в социальных сетях якобы от имени депутата Жогорку Кенеша Максата Сабирова. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

По его данным, назначены экспертизы и проводятся следственные мероприятия с целью установления наличия в данном обращении публичных призывов к насильственному изменению конституционного строя. По итогам экспертизы и следствия дадут юридическую оценку и примут меры в рамках действующего законодательства КР.

Сам Максат Сабиров заявил журналистам, что не понимает, о чем речь. Он сказал, что болеет.

«Узнал, что ограбили и убили моего друга. Тогда я задал вопрос: в каком государстве мы живем? Но я не говорил, что собираюсь выступать против власти. Просто спросил, почему власть не работает», — пояснил нардеп.
Ссылка: https://24.kg/vlast/159173/
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