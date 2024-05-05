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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Бишкекчанин оставил машину на детской площадке

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Владелец этого авто перегородил тротуар на улице Чуйкова, 132в.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Постоянно паркуются на тротуаре на улице Турусбекова, 109.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Этой машиной перекрыли въезд-выезд на стоянку и вулканизацию на улице Сухэ-Батора.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Вот так паркуют машины при выезде с улицы Юнусалиева в 7-м микрорайоне. Правила поменялись? ГАИ не реагирует. Очень сложно увидеть пешехода на аллее, а также трудно проехать в этом месте», — написал очевидец.

В 7-м микрорайоне машину оставили на детской площадке.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Вот так припарковались в районе перекрестка улиц Джантошева и Абдрахманова.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/293005/
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