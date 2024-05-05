Чудаки парковки. Бишкекчанин оставил машину на детской площадке

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
Владелец этого авто перегородил тротуар на улице Чуйкова, 132в.
Постоянно паркуются на тротуаре на улице Турусбекова, 109.
Этой машиной перекрыли въезд-выезд на стоянку и вулканизацию на улице Сухэ-Батора.
«Вот так паркуют машины при выезде с улицы Юнусалиева в 7-м микрорайоне. Правила поменялись? ГАИ не реагирует. Очень сложно увидеть пешехода на аллее, а также трудно проехать в этом месте», — написал очевидец.
В 7-м микрорайоне машину оставили на детской площадке.
Вот так припарковались в районе перекрестка улиц Джантошева и Абдрахманова.
Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.