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Сюжет: Новый коронавирус

Правительство опровергает продажу медикаментов за рубеж: введен временный запрет

Распространяемые в социальных сетях сообщения о продаже за рубеж медикаментов и средств индивидуальной защиты не соответствуют действительности. Правительство Кыргызстана постановлением от 3 февраля 2020 года ввело временный запрет на вывоз лекарственных и медицинских средств из страны, сообщает его пресс-служба.

В перечне запрещенных к вывозу лекарств — ацетилсалициловая кислота, парацетамол, ибупрофен, азитромицин, амоксициллин+клавулановая кислота, моксифлоксацин, имипенем, клиндамицин, рокситромицин, цефазолин, цефепим, цефотаксим, цефтриаксон, цефтриаксон+сульбактам, цефтриаксон+тазобактам, цефуроксим, левофлоксацин, дофамин, фуросемид, норэпинефрин, эпинефрин, натрия хлорид, фамотидин или омепразол в виде инъекций, раствор Рингера, а также шприцы, устройство для переливания жидкостей, маски медицинские.

Введен также запрет на вывоз из республики одноразовых халатов, используемых пациентами и медицинским персоналом при хирургических операциях, костюмов защитных или медицинских халатов, биологических костюмов защитных, применяемых в медицинских целях и защиты от вирусных заболеваний, оборудования дыхательного и газовых масок, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров, респираторных масок, защитных очков медицинских.

В кабмине информируют, что в феврале один раз был направлен гуманитарный груз Китайской Народной Республике для поддержки усилий в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Он формировался в соответствии с запросом китайской стороны (антисептические и дезинфицирующие средства, медицинские средства индивидуальной защиты).

«В складывающейся на сегодня эпидемиологической ситуации в КР считаем безответственным распространять не соответствующие действительности утверждения о продаже препаратов за границу. Вызывает сожаление, что такую информацию распространяют известные политики, нынче занятые предвыборной кампанией», — резюмировали в правительстве.
Ссылка: https://24.kg/vlast/159172/
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