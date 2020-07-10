Премьер вновь попросил фармацевтов продавать лекарства по доступным ценам

Кубатбек Боронов рекомендовал фармацевтическим компаниям максимально посодействовать в насыщении рынка необходимыми в текущей ситуации медицинскими препаратами по доступной цене. Об этом он сказал на онлайн-совещании с представителями фармбизнеса.

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«Государство создает все условия для спасения жизни и здоровья сограждан. Правительство специально отменило ввозные таможенные пошлины на лекарственные средства. Если возникнет необходимость в принятии решений на госуровне по обеспечению запаса медицинских изделий и оборудования, мы готовы оперативно рассмотреть этот вопрос. Фармацевтические компании не должны незаконно вывозить лекарства за пределы страны, а также допускать необоснованное повышение цен», — сказал премьер-министр.

Представители фармкомпаний высказали ряд предложений по упрощению процедуры ввоза, сертификации препаратов и медицинского оборудования, снижению количества проверок со стороны правоохранительных органов.

Глава кабмина отметил, что озвученные предложения рассмотрят, а проверки фармакологических компаний и аптек сейчас проводят для надзора цен на лекарства.

Кубатбек Боронов поручил профильным госорганам решить вопросы, связанные с ввозом лекарств, необходимых при лечении коронавируса и внебольничной пневмонии, а представителям фармкомпаний рекомендовал вести совместную с государством работу в интересах республики.