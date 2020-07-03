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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Глава ЦИК рассказала президенту, как идет подготовка к выборам

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня провел онлайн-совещание с председателем Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабековой по обсуждению вопросов подготовки к парламентским выборам.

По словам главы ЦИК, в нынешних условиях выборы должны быть проведены с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности и защиты здоровья граждан. Она добавила, что по этому вопросу Центризбирком будет работать с правительством.

Уточняется, что в избирательной комиссии будут созданы рабочие группы, с сегодняшнего дня начнется прием документов от политических партий, намеревающихся участвовать в выборах.

«В первую декаду после назначения выборов в Жогорку Кенеш состоятся информационно-разъяснительные семинары для партий по основным вопросам участия: выдвижения и регистрации, о правилах ведения избирательных фондов, агитации и споров. Для информирования избирателей будет действовать платформа talapker.shailoo.gov.kg, на которой можно будет ознакомиться с программами участвующих в выборах политических партий, получить информацию о каждом кандидате, а также о поступлении и расходовании средств избирательных фондов политобъединений», — отметила Нуржан Шайлдабекова.

ЦИК обеспечит равные правовые условия для свободной политической конкуренции всем участникам парламентских выборов.

Нуржан Шайлдабекова

Сооронбай Жээнбеков в свою очередь подчеркнул, что необходимо соблюдать прозрачность и верховенство закона на всех этапах выборного процесса. Он напомнил, что в своем выступлении в парламенте высказал свою позицию по выборам, отметив необходимость создания равных условий для всех политических партий.

«Мы хорошо подготовились с правовой стороны. Все необходимые законы вступили в силу. Теперь задача состоит в том, чтобы обеспечить строгое соблюдение избирательного законодательства всеми участниками процесса и провести кампанию прозрачно», — заметил глава государства.

Сегодня Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.
Ссылка: https://24.kg/vlast/158255/
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