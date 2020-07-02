Кубатбек Боронов: Медикам выплатят все надбавки до 10 июля

Медикам выплатят все надбавки до 10 июля. Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, на каждом заседании штаба решаются вопросы медиков. В частности, вопросы нехватки СИЗ и остального инвентаря для медработников.

«Мы должны быть психологически подготовлены ко второй волне коронавирусной инфекции. По зарплатам и надбавкам — я постоянно спрашиваю у координаторов Минздрава в областях о проблемах. В марте мы выделили на надбавки врачам 32 миллиона сомов, в апреле — 130 миллионов сомов, в мае — 109. Некоторые врачи не могут получить деньги по объективным причинам — у кого-то нет карточки, кто-то неправильно указал расчетный счет», — сказал Кубатбек Боронов.