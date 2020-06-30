Президент прокомментировал дело о коррупции в ГП «Кыргыз темир жолу»

Кыргызстан хромает в борьбе с коррупцией. Об этом на внеочередном заседании Жогорку Кенеша заявил президент Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства прокомментировал уголовное дело, возбужденное по факту коррупции в ГП «Кыргыз темир жолу».

По его словам, компанию проверяли 18 раз, и никто из госорганов не выявил нарушений.

«Недавно была выявлена коррупционная схема в «Кыргыз темир жолу». Она ведь появилась не сегодня, а существовала много лет. Почему она не была ранее раскрыта? Потому что она была создана вместе с самими сотрудниками «Кыргыз темир жолу». За два года госпредприятие проверяли Счетная палата, Налоговая служба, Финпол, прокуратура. Было 18 проверок, они говорили, что все чисто. Мы хромаем в борьбе с коррупцией. Те, кто должен бороться с этим явлением, создают совместные схемы», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства отметил, что привлечь к ответственности по этому делу также необходимо проверяющие органы — прокуратуру, Финпол, Налоговую службу, а также Счетную палату, в противном случае коррупционые схемы продолжат существовать.

Напомним, в рамках уголовного дела по факту коррупции ГКНБ задержал ряд сотрудников, а также бывшего директора ГП «Кыргыз темир жолу». По версии следствия, с ноября 2018 года по апрель 2020-го ежемесячно в теневой кассе госпредприятия аккумулировалось около 8-9 миллионов сомов, из которых 50 процентов забирал генеральный директор. Оставшуюся часть распределяли между руководителями высшего и среднего звена.