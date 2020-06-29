Правительство будет регулировать цены на лекарства для лечения коронавируса

Рассматривается возможность введения государственного регулирования цен на лекарственные средства. Об этом сегодня сообщил первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков.

По его словам, контроль цен на лекарства и изделия медицинского назначения, применяемые при лечении COVID-19, планируется ввести из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Государство при этом установит предельные надбавки и стоимость.

Департаменту лекарственного обеспечения и медицинской техники при Министерстве здравоохранения поручено совместно с соответствующими государственными органами внести в республиканский оперативный штаб предложения по введению временного государственного регулирования цен.

Кроме того, будет создана рабочая группа по мониторингу и оперативному реагированию на необоснованное повышение стоимости лекарственных средств и изделий медицинского назначения.