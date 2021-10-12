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Происшествия

В ГКНБ решили всерьез заняться ценами на лекарства

ГКНБ расследует уголовные дела о завышении стоимости лекарств и разрабатывает план действий по снижению цен. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«Межведомственной рабочей группой ГКНБ и кабинета министров страны ведется анализ по изучению выявленной проблематики, а также выработки единой государственной стратегии и принятия действенных мер по снижению стоимости и обеспечению доступности лекарств для населения», — говорится в сообщении.

Вместе с тем параллельно ведется досудебное производство в отношении группы фармацевтических компаний — импортеров лекарственных средств.

«Установлено, что эти компании в сговоре и при покровительстве отдельных должностных лиц контролирующих государственных органов в целях уклонения от уплаты налогов скрывают реальную стоимость ввозимых препаратов, в дальнейшем спекулируя ценообразованием лекарств при реализации населению».

Напомним, ранее сообщалось что в рамках этого уголовного дела были задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ должностные лица Министерства здравоохранения и работники фармацевтических компаний.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/210072/
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