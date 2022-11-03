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Экономика

В ЕАЭС определились с максимальными сроками госрегулирования цен

Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила новый порядок рассмотрения обращения государства ЕАЭС о несогласии с решением другого государства-члена о введении или продлении срока государственного ценового регулирования на социально значимые товары. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

Вместо действующей сейчас двухэтапной процедуры введения госценового регулирования новый механизм предусматривает три этапа. На первом этапе государство-член может самостоятельно вводить государственное ценовое регулирование сроком до 90 календарных дней. В дальнейшем в случае необходимости оно может быть продлено еще на 90 календарных дней. И введение, и продление носят уведомительный характер, то есть достаточно своевременно информировать об этом комиссию и другие стороны.

Повторное продление срока государственного ценового регулирования допускается еще на 60 календарных дней, но уже по согласованию с ЕЭК.

Максимальный срок применения государственного ценового регулирования по одному виду социально значимого товара не может превышать 240 календарных дней (8 месяцев) в течение года. При этом срок регулирования может быть как прерывным, так и непрерывным.

По словам министра по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Бахыта Султанова, новый порядок позволит оптимизировать процедурные моменты, связанные с применением государствами такой исключительной меры, как государственное ценовое регулирование.

«Вступление в силу сегодняшнего решения Коллегии ЕЭК произойдет не ранее вступления в силу изменений в Договор о ЕАЭС, предусмотренных протоколом, который сейчас проходит процедуру ратификации в странах Союза», — отметил министр ЕЭК.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/249839/
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