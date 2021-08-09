В Кыргызстане будут регулировать цены на лекарства, применяемые при COVID-19

Кабинет министров внес изменения в постановление «Об утверждении Временных правил регулирования цен на лекарственные средства в Кыргызской Республике» от 29 октября 2019 года.

Как сообщили 24.kg в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития, в список регулируемых внесли препараты, применяемые при лечении COVID-19 (43 международных непатентованных названия). Ранее в него входили лекарственные средства, возмещаемые по Программе государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью и Дополнительной программе обязательного медицинского страхования (56 наименований).

Всего будут регулироваться цены примерно 1 тысячи торговых наименований лекарств.

В постановлении также указывается, что Минздравсоцразвития должно провести до 31 декабря 2022 года пилотный проект по апробации механизма регулирования цен.

В ведомстве добавили, что сегодня одним из важных элементов в системе здравоохранения является снижение затрат населения на медицинскую помощь, в первую очередь на лекарственные препараты.