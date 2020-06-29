Президент примет участие во внеочередном заседании парламента

Президент Сооронбай Жээнбеков примет участие во внеочередном заседании Жогорку Кенеша, которое запланировано на 30 июня. Члены правительства принесут присягу. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Уточняется, что повторные анализы Сооронбая Жээнбекова на наличие коронавирусной инфекции показали отрицательный результат.

Ранее два теста, которые он сдавал при вылете из Москвы и по возвращении в Бишкек, также были отрицательными.

В эти дни президент минимизировал контакты и продолжает работу в удаленном режиме в Государственной резиденции «Ала-Арча».

Напомним, COVID-19 выявлен у 17 сотрудников аппарата президента, включая его руководителя Досалы Эсеналиева.