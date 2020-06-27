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Власть

Кубатбек Боронов: При госзакупках приоритет будет отдан местным компаниям

При осуществлении государственных закупок приоритет будет отдан отечественным компаниям. Такой шаг направлен на поддержку местных товаропроизводителей. Об этом заявил премьер-министр Кубатбек Боронов.

Как передает пресс-служба правительства, глава кабмина обратил внимание участников совещания на то, что почти 70 процентов средств, выделяемых на государственные закупки, уходило в другие страны.

«Последние изменения в Закон «О государственных закупках» позволят открыть больше возможностей для отечественных производителей. Многие товары и услуги будут приобретаться у нас в республике, а не заказываться из-за рубежа. Раньше при осуществлении государственных закупок львиную долю занимали импортные товары. Сейчас же в более выигрышном положении окажутся именно местные производители», — отметил Кубатбек Боронов.

Ежегодный объем производимых государственных закупок составляет 60-70 миллиардов сомов. Из них только 30 процентов приходится на долю местных компаний.

«Должно быть наоборот. Иностранные предприятия должны привлекаться только в том случае, если отечественные не могут предоставить необходимую услугу или рабочую силу. Мы нацелены добиться изменения ситуации в сфере государственных закупок», — заключил глава кабмина.

Кубатбек Боронов поставил задачу — провести полный анализ системы государственных закупок, детально рассмотрев механизмы совершенствования и улучшения прозрачности процедур госзакупок.
Ссылка: https://24.kg/vlast/157592/
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