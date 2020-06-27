Президенты Кыргызстана и России поговорили по телефону

Главы Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и России Владимир Путин поговорили по телефону. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Отмечается, что в ходе разговора стороны обсудили вопросы сотрудничества, которые представляют интерес для обеих стран.
Уточняется, что Владимир Путин поблагодарил своего кыргызстанского коллегу за визит в Москву и выразил сожаление по факту неучастия в параде на Красной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
«Владимир Путин также выразил благодарность военнослужащим из КР за то, что они достойно представили свою республику в рядах участников парада Победы», — говорится в сообщении.
Сооронбай Жээнбеков поблагодарил главу России за приглашение принять участие в праздничных мероприятиях. «Он заметил, что решение о неучастии в военном параде в первую очередь было обусловлено заботой о здоровье ветеранов и глав иностранных делегаций», — заявляет пресс-служба.
Главы двух государств договорились поддерживать высокий уровень стратегического партнерства.
Напомним, что сам Сооронбай Жээнбеков, находившийся в столице России, отказался от участия в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Решение принято, согласно алгоритму действий, в связи с выявлением коронавируса у сопровождающих его лиц.