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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Президенты Кыргызстана и России поговорили по телефону

Главы Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и России Владимир Путин поговорили по телефону. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Отмечается, что в​ ходе разговора стороны обсудили вопросы сотрудничества, которые представляют интерес для обеих стран.

Уточняется, что Владимир Путин поблагодарил своего кыргызстанского коллегу за визит в Москву и​ выразил сожаление по​ факту неучастия в​ параде на Красной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Владимир Путин также выразил благодарность военнослужащим из​ КР за​ то, что они достойно представили свою республику в​ рядах участников парада Победы», — говорится в сообщении.

Сооронбай Жээнбеков поблагодарил главу России за​ приглашение принять участие в​ праздничных мероприятиях. «Он​ заметил, что решение о​ неучастии в​ военном параде в​ первую очередь было обусловлено заботой о​ здоровье ветеранов и​ глав иностранных делегаций», — заявляет пресс-служба.

Главы двух государств договорились поддерживать высокий уровень стратегического партнерства.

Напомним, что сам Сооронбай Жээнбеков, находившийся в столице России, отказался от участия в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Решение принято, согласно алгоритму действий, в связи с выявлением коронавируса у сопровождающих его лиц.
Ссылка: https://24.kg/vlast/157568/
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