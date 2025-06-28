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Власть

Дочь Бердымухамедова как лицо нового Туркменистана

Фото из интернета. Огулджахан Атабаева

Галия Ибрагимова, политолог, эксперт по странам Центральной Азии, опубликовала на сайте Берлинского центра Карнеги очерк «Дочерняя кампания. Зачем Бердымухамедов приставил к президенту — сыну вице-президента — дочь».

Как очевидно уже из заголовка, текст о дочери Гурбангулы Бердымухамедова, которая последнее время начала играть заметную роль в политике Туркменистана.

Мы прочитали его за вас и предлагаем сокращенный вариант. Полную версию вы можете прочитать здесь.

В последние годы Туркменистаном управлял семейный тандем Сердара и Гурбангулы Бердымухамедовых. Сердар стал президентом в 2022 году, а занимавший до него этот пост отец стал председателем высшего органа народной власти Халк Маслахаты (Народного совета). Однако в конце 2024-го тандем превратился в трио: на политико-дипломатическую сцену вышла еще одна представительница правящей семьи Огулджахан Атабаева, дочь Гурбангулы Бердымухамедова и сестра Сердара. Она стала вице-президентом по лечебной деятельности благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям.

Формально эта должность может показаться не особенно влиятельной, но это только на первый, неискушенный, взгляд.

Благодаря назначению Атабаева, ранее не имевшая отношения ни к политике, ни к госслужбе, превратилась в одно из главных лиц туркменской власти.

Настолько, что это спровоцировало разговоры о перспективах перераспределения ролей среди представителей правящей династии.

До недавнего времени о дочерях многолетнего лидера Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова — Огулджахан и Гульшан — было известно немногое. Обе жили за границей и избегали публичности.

Муж Огулджахан Довлет Атабаев ранее работал в посольстве Туркменистана в Лондоне, но в 2019 году супруги вернулись в страну.

Теперь Огулджахан Атабаева стала лицом туркменской госсистемы. Она активно проявляет себя на международной арене. Встречалась с Саидой Мирзиеевой в Узбекистане, а на родине принимала министра здравоохранения Казахстана, а также представителей Турции и Ирана. Огулджахан Атабаева свободно владеет английским языком, дает интервью иностранным СМИ, рассказывая о благотворительности, детских программах и сотрудничестве с ЮНИСЕФ.

Неожиданный взлет Атабаевой происходит на фоне нестихающих разговоров о том, что Гурбангулы Бердымухамедов недоволен тем, как его сын правит государством.

Уже в первый год президентства Сердар стал пытаться проводить самостоятельную политику. Он инициировал масштабные кадровые перестановки, начав с ближайших родственников.

Под удар попали люди, близкие к двоюродным братьям президента по отцовской линии — крупным бизнесменам Хаджимурату и Шамурату Реджеповым, прежде контролировавшим стратегические сектора экономики, распределение субсидируемых продуктов и теневые потоки. У них были недвижимость за рубежом и свои люди среди силовиков — те тоже были отстранены.

Затем Сердар уволил свою тетю Гульнабат Довлетову с поста гендиректора Национального общества Красного Полумесяца. По данным журналистов-расследователей, она перепродавала гуманитарную помощь через сеть аптек и собирала «добровольные» взносы с бюджетников. После ее отставки последовали аресты связанных с ней чиновников.

Поначалу отец не вмешивался, дав сыну какое-то время на то, чтобы одуматься, — тем более что сам он на посту главы государства тоже практиковал точечные ротации, чтобы не допустить чрезмерного усиления отдельных фигур во власти. Однако вскоре избыточная самостоятельность Сердара стала вызывать у Бердымухамедова-старшего серьезную тревогу, заставив вернуться в активную политику в роли председателя Халк Маслахаты.

По всей видимости, недавнее назначение Огулджахан Атабаевой — часть того же тренда.

Гурбангулы стремится показать, в чьих руках остается реальный контроль над системой власти, и не столько заменить сына-президента, сколько обозначить для него границы допустимого. Предупредить, что чрезмерная самостоятельность грозит потерей контроля над системой, а лучший способ удержать власть — опираться на родственников, какими бы они ни были.

Судя по последующим шагам, Сердар к отцовскому посланию прислушался.

Вскоре после назначения сестры он вручил ей медаль Arkadag — государственную награду, которая учреждена в честь их отца, носящего этот титул (в переводе — «покровитель»). Затем в страну вернулись опальные племянники президента — Хаджимурат и Шамурат Реджеповы — и возобновили свою бизнес-активность.

Почему вперед выдвинули именно Огулджахан Атабаеву?

По всей видимости, дело не только во внутрисемейной логике, но и во внешнеполитическом расчете. Война в Украине и остановка поставок российского газа на европейский рынок усилили интерес Запада к Центральной Азии, подтолкнув Туркменистан взять курс на постепенное открытие миру.

Туркменистан, располагающий одними из крупнейших в мире запасов газа, стали рассматривать как альтернативного России поставщика. В Ашхабад зачастили международные делегации, а на повестку вновь вернулся проект Транскаспийского газопровода — маршрут, который должен соединить месторождения Туркменистана с Азербайджаном, Турцией и ЕС в обход России.

Одновременно усиливается интерес к Срединному коридору — транспортному маршруту между Евросоюзом и Китаем, проходящему через Центральную Азию, Южный Кавказ и Турцию.

Туркменистан, обладающий подходящим географическим положением и ресурсами для участия в обоих проектах, стремится закрепить за собой как можно более заметную роль в новой логистической и энергетической архитектуре региона.

Мешает то, что Туркменистан остается одним из самых закрытых государств мира. Настороженное отношение инвесторов к авторитарному и непрозрачному режиму легко объяснимо: в стране отсутствуют устойчивые институты и правовые механизмы. Поэтому говорить о серьезных внешних инвестициях пока сложно.

Хоть немного исправить ситуацию призвана новая публичная активность дочери Бердымухамедова.

Ее свободный английский, участие в благотворительных и гуманитарных инициативах, встречи с зарубежными представителями должны смягчить образ Туркменистана. Показать, что республика готова к диалогу, модернизации и активному участию в международных проектах.

В Туркменистане никогда не было института первой леди: даже жена Сердара появлялась на публике лишь однажды. Теперь президентская сестра с ее космополитичным бэкграундом должна занять эту нишу.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/334562/
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