Дочь Бердымухамедова как лицо нового Туркменистана

Галия Ибрагимова, политолог, эксперт по странам Центральной Азии, опубликовала на сайте Берлинского центра Карнеги очерк «Дочерняя кампания. Зачем Бердымухамедов приставил к президенту — сыну вице-президента — дочь».

Как очевидно уже из заголовка, текст о дочери Гурбангулы Бердымухамедова, которая последнее время начала играть заметную роль в политике Туркменистана.

Мы прочитали его за вас и предлагаем сокращенный вариант. Полную версию вы можете прочитать здесь.

В последние годы Туркменистаном управлял семейный тандем Сердара и Гурбангулы Бердымухамедовых. Сердар стал президентом в 2022 году, а занимавший до него этот пост отец стал председателем высшего органа народной власти Халк Маслахаты (Народного совета). Однако в конце 2024-го тандем превратился в трио: на политико-дипломатическую сцену вышла еще одна представительница правящей семьи Огулджахан Атабаева, дочь Гурбангулы Бердымухамедова и сестра Сердара. Она стала вице-президентом по лечебной деятельности благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям.

Формально эта должность может показаться не особенно влиятельной, но это только на первый, неискушенный, взгляд.

Благодаря назначению Атабаева, ранее не имевшая отношения ни к политике, ни к госслужбе, превратилась в одно из главных лиц туркменской власти.

Настолько, что это спровоцировало разговоры о перспективах перераспределения ролей среди представителей правящей династии.

До недавнего времени о дочерях многолетнего лидера Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова — Огулджахан и Гульшан — было известно немногое. Обе жили за границей и избегали публичности.

Муж Огулджахан Довлет Атабаев ранее работал в посольстве Туркменистана в Лондоне, но в 2019 году супруги вернулись в страну.

Теперь Огулджахан Атабаева стала лицом туркменской госсистемы. Она активно проявляет себя на международной арене. Встречалась с Саидой Мирзиеевой в Узбекистане, а на родине принимала министра здравоохранения Казахстана, а также представителей Турции и Ирана. Огулджахан Атабаева свободно владеет английским языком, дает интервью иностранным СМИ, рассказывая о благотворительности, детских программах и сотрудничестве с ЮНИСЕФ.

Неожиданный взлет Атабаевой происходит на фоне нестихающих разговоров о том, что Гурбангулы Бердымухамедов недоволен тем, как его сын правит государством.

Уже в первый год президентства Сердар стал пытаться проводить самостоятельную политику. Он инициировал масштабные кадровые перестановки, начав с ближайших родственников.

Под удар попали люди, близкие к двоюродным братьям президента по отцовской линии — крупным бизнесменам Хаджимурату и Шамурату Реджеповым, прежде контролировавшим стратегические сектора экономики, распределение субсидируемых продуктов и теневые потоки. У них были недвижимость за рубежом и свои люди среди силовиков — те тоже были отстранены.

Затем Сердар уволил свою тетю Гульнабат Довлетову с поста гендиректора Национального общества Красного Полумесяца. По данным журналистов-расследователей, она перепродавала гуманитарную помощь через сеть аптек и собирала «добровольные» взносы с бюджетников. После ее отставки последовали аресты связанных с ней чиновников.

Поначалу отец не вмешивался, дав сыну какое-то время на то, чтобы одуматься, — тем более что сам он на посту главы государства тоже практиковал точечные ротации, чтобы не допустить чрезмерного усиления отдельных фигур во власти. Однако вскоре избыточная самостоятельность Сердара стала вызывать у Бердымухамедова-старшего серьезную тревогу, заставив вернуться в активную политику в роли председателя Халк Маслахаты.

По всей видимости, недавнее назначение Огулджахан Атабаевой — часть того же тренда.

Гурбангулы стремится показать, в чьих руках остается реальный контроль над системой власти, и не столько заменить сына-президента, сколько обозначить для него границы допустимого. Предупредить, что чрезмерная самостоятельность грозит потерей контроля над системой, а лучший способ удержать власть — опираться на родственников, какими бы они ни были.

Судя по последующим шагам, Сердар к отцовскому посланию прислушался.

Вскоре после назначения сестры он вручил ей медаль Arkadag — государственную награду, которая учреждена в честь их отца, носящего этот титул (в переводе — «покровитель»). Затем в страну вернулись опальные племянники президента — Хаджимурат и Шамурат Реджеповы — и возобновили свою бизнес-активность.

Почему вперед выдвинули именно Огулджахан Атабаеву?

По всей видимости, дело не только во внутрисемейной логике, но и во внешнеполитическом расчете. Война в Украине и остановка поставок российского газа на европейский рынок усилили интерес Запада к Центральной Азии, подтолкнув Туркменистан взять курс на постепенное открытие миру.

Туркменистан, располагающий одними из крупнейших в мире запасов газа, стали рассматривать как альтернативного России поставщика. В Ашхабад зачастили международные делегации, а на повестку вновь вернулся проект Транскаспийского газопровода — маршрут, который должен соединить месторождения Туркменистана с Азербайджаном, Турцией и ЕС в обход России.

Одновременно усиливается интерес к Срединному коридору — транспортному маршруту между Евросоюзом и Китаем, проходящему через Центральную Азию, Южный Кавказ и Турцию.

Туркменистан, обладающий подходящим географическим положением и ресурсами для участия в обоих проектах, стремится закрепить за собой как можно более заметную роль в новой логистической и энергетической архитектуре региона.

Мешает то, что Туркменистан остается одним из самых закрытых государств мира. Настороженное отношение инвесторов к авторитарному и непрозрачному режиму легко объяснимо: в стране отсутствуют устойчивые институты и правовые механизмы. Поэтому говорить о серьезных внешних инвестициях пока сложно.

Хоть немного исправить ситуацию призвана новая публичная активность дочери Бердымухамедова.

Ее свободный английский, участие в благотворительных и гуманитарных инициативах, встречи с зарубежными представителями должны смягчить образ Туркменистана. Показать, что республика готова к диалогу, модернизации и активному участию в международных проектах.

В Туркменистане никогда не было института первой леди: даже жена Сердара появлялась на публике лишь однажды. Теперь президентская сестра с ее космополитичным бэкграундом должна занять эту нишу.